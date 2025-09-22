باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - رخسارپور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: ریاست جمهوری در طی یک سال گذشته بر نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش تأکید داشته‌اند؛ در این جهت پیگیری‌های جدی برای ساخت فضا‌های ایمن آموزشی، به‌ویژه با مشارکت مردم، گروه‌های جهادی و خیرین، در جریان است تا نیاز‌های فضای آموزشی استان برطرف شود.

او افزود: ۱۰۳ فضای آموزشی با ۴۷۰ کلاس درس و بیش از ۳۰ هزار متر مربع زیربنا در نظر گرفته شده که مراحل ساخت و پیگیری آن در حال انجام است؛ ۵۸ فضا شامل مدرسه، سالن ورزشی، نمازخانه و فضا‌های کانون، تا مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد البته تعدادی از این ۵۸ فضا در دهه فجر افتتاح شد و ۴۲ فضای باقی‌مانده نیز در مهرماه افتتاح خواهند شد.

رخسارپور بیان کرد: ۲۵ درصد از خیرین مدرسه‌ساز بومی و مابقی غیربومی هستند؛ غیر بومی‌ها شامل هلدینگ‌های کشوری، مؤسسات خیریه و کارخانه‌داران از شهر‌هایی مانند تهران، کرج و مشهد‌ هستند؛ با ارائه کمبود‌ها به خیرین، آنها پروژه مورد نظر خود را در هر جا تمایل داشته باشند انتخاب می‌کنند و ساخت و ساز نیز با پیمانکار معرفی شده توسط خودشان یا از طریق استعلام قیمت توسط اداره کل و انتخاب مناسب‌ترین قیمت انجام می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: خیرین می‌توانند از طریق مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، اداره کل نوسازی یا اداره آموزش و پرورش اقدام به مشارکت نمایند.

او عنوان کرد: از پارسال تاکنون ۱۰۶ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس خریداری شده است؛ ۴۶ میلیارد تومان از این مبلغ در کاروان تجهیزاتی دو روز پیش، طی یک جلسه ویدئو کنفرانس راه‌اندازی و به شهرستان‌ها ارسال شد و اقلام خریداری شده شامل کامپیوتر، لپ‌تاپ، ویدئو پروژکتور، میز، صندلی، تجهیزات اداری، کمد و هر آنچه برای مدرسه نیاز است بوده که برای ۱۳ شهرستان و مناطق استان ارسال شده است.

رخسارپور تصریح کرد: دولت هر سال سهمیه قیر رایگان در اختیار اداره کل نوسازی قرار می‌دهد و قرارداد‌هایی برای آسفالت و ایزوگام مدارس منعقد می‌شود؛ حدود ۲ هزار فضای آموزشی در استان وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی این کار انجام شود؛ طی یک سال گذشته، بیش از ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت انجام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور ابلاغ کرده که مدارس کانکسی سیار و مستقل اگر بالای ۱۲ دانش‌آموز داشته باشند، باید جایگزین شوند؛ (در استان مورد این چنینی وجود ندارد) در این مورد یک مدرسه شش کلاسه در حسن‌آباد زیرکوه در حال ساخت است؛ در روستای کلاته مصیب نیز که از امسال ۱۲ دانش‌آموز خواهد داشت، ساخت یک مدرسه یک کلاسه آغاز شده است؛ در برخی مناطق، ساخت مدرسه و کلاس توجیه ندارد، زیرا ممکن است خالی از دانش‌آموز شود و اعتبارات دولتی هدر رود.

او گفت: امسال ۱۲ طرح آموزشی در خراسان جنوبی با ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز، از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات، تأمین اعتبار خواهند شد و امروز، ۳۱ شهریور، آخرین مهلت برای مودیان مالیاتی است تا طرح‌های مورد نظر خود را برای هزینه کرد مالیاتشان انتخاب کنند.

رخسارپور افزود: متأسفانه معماری کنونی، چه مسکونی و چه آموزشی، به سمت سبک غربی متمایل شده است؛ در گذشته مدارسی مانند دارالفنون، رشدیه و شوکتیه با فضا‌های جذاب و معماری ایرانی-اسلامی ساخته می‌شدند که خود به جذب دانش‌آموزان کمک می‌کرد؛ هنرستان فرش در خیابان بهشتی بیرجند که بسیار قدیمی است، در حال تخریب و بازطراحی با معماری ایرانی-اسلامی است و مذاکرات با یک هلدینگ برای ساخت این مجتمع به مراحل قرارداد نزدیک شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: یک مجتمع آموزشی دیگر در بیرجند طراحی شده که فردا با حضور نماینده مجلس کلنگ‌زنی آن انجام خواهد شد؛ فضا‌هایی با همین رویکرد در شهرستان‌های فردوس، نهبندان، قاین نیز طراحی شده است؛ تلاش بر این است که در هر شهرستان حداقل یک فضای فاخر با این نوع معماری ساخته شود، زیرا این فضا‌ها بر شخصیت دانش‌آموزان تأثیر بسزایی دارد.