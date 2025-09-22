معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: بر اساس تصمیمات ابلاغی، از فردا اول مهرماه، ساعت کاری ادارات استان ۷ صبح خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از فردا اول مهرماه، ساعت آغاز به کار ادارات قم ساعت ۷ صبح بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، مطابق با روال قبل در پنجشنبه‌ها هم فعال هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم  افزود: ساعت کاری واحد‌های نظامی و امنیتی از ۶:۳۰ صبح و واحد‌های صنعتی از ۷ صبح آغاز می‌شود.

رحمان‌نیا درباره ساعت کاری بخش‌های آموزشی هم گفت: فعالیت مدارس متوسطه از ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ۸ صبح خواهد بود و مدیران مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع، درب مدارس را برای ورود دانش‌آموزان باز کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم تصریح کرد: ساعت کاری بانک‌ها نیز از ۷:۳۰ صبح تعیین شده و کارکنان باید از ساعت ۷ در محل خدمت حاضر باشند.

منبع:روابط عمومی استانداری قم 

برچسب ها: تغییر ساعت کاری ، ساعت کاری ادارات
