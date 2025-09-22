باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دورهمی خط شکنان فناوری سلامت + فیلم

۱۵۰ فناور در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱۰ محصول تولید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵۰ فناور حوزه سلامت موفق به تولید ۱۱۰ محصول شدند، که برخی از این محصولات انحصار تولیدشان دست چند کشور انگشت شمار دنیا است.

 

