سردار آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - سردار آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: ملت بزرگ ما، چه در دوران دفاع مقدس هشتساله و چه در دفاع مقدس دوازدهروزه، با اتکا به ایمان، اتحاد و تحت فرماندهی و رهبری امام راحل در آن دوران و امروز، مقام معظم رهبری، توانستند در مقابل دشمن بایستند. این ملت با نوآوری، ابتکار و خلاقیت به پیشرفتهترین امکانات و سلاحهای مورد نیاز دست یافته است.
وی ادامه داد: همانگونه که در گذشته این امر محقق شد، امروز نیز این توانایی در ملت ایران وجود دارد که با تکیه بر همین ایمان، اتحاد و وحدت، در مقابل قدرتها، ابرقدرتها و دشمنانی، چون آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند. بزرگترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است. این ملت بزرگ با اتکا به دو بال علم و ایمان میتواند بر پای خود بایستد و انشاءالله پاسخی قاطع به دشمن بدهد.