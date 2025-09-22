سردار آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلوسردار آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: ملت بزرگ ما، چه در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله و چه در دفاع مقدس دوازده‌روزه، با اتکا به ایمان، اتحاد و تحت فرماندهی و رهبری امام راحل در آن دوران و امروز، مقام معظم رهبری، توانستند در مقابل دشمن بایستند. این ملت با نوآوری، ابتکار و خلاقیت به پیشرفته‌ترین امکانات و سلاح‌های مورد نیاز دست یافته است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در گذشته این امر محقق شد، امروز نیز این توانایی در ملت ایران وجود دارد که با تکیه بر همین ایمان، اتحاد و وحدت، در مقابل قدرت‌ها، ابرقدرت‌ها و دشمنانی، چون آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند. بزرگ‌ترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است. این ملت بزرگ با اتکا به دو بال علم و ایمان می‌تواند بر پای خود بایستد و ان‌شاءالله پاسخی قاطع به دشمن بدهد.

 

کولیوند: هلال‌احمر با روحیه دفاع مقدس به میدان امداد و نجات می‌آید
معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
جوانان امروز ثابت کردند استوار‌تر از زمان جنگ ساله هستند
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
بزرگ‌ترین سلاح ملت ما موشک های ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شما
ایران ما نیاز به سلاح بازدارنده هسته‌ای داره امیدوارم که این کار انجام بشه
