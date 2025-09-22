کارشناس هواشناسی از استقرار هوای ابری و بارانی تا چهارشنبه و بارش ۱۸۲ میلیمتری در مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی که از دیروز یکشنبه ۳۰ شهریور از غرب استان مازندران آغاز شد تا روز چهارشنبه ۲ مهر در استان ادامه دارد که در این مدت بیشترین میزان بارندگی از سنگ پشته رامسر به میزان ۱۸۲ میلیمتر، خشکه داران تنکابن ۱۵۲ میلیمتر و سرلیماک رامسر به میزان ۱۴۴ میلیمتر گزارش شد.

او افزود: امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، علاوه بر هوای خنک، بر میزان و گستردگی بارش‌ها افزوده شده هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط است.

غلامپور گفت:روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی در استان ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

او افزود: روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهرماه وضعیت جوی استان پایدار و آسمان استان عمدتا" آفتابی می‌شود و دما افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه احتمنال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران