کارشناس هواشناسی از استقرار هوای ابری و بارانی تا چهارشنبه و بارش ۱۸۲ میلیمتری در مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی که از دیروز یکشنبه ۳۰ شهریور از غرب استان مازندران آغاز شد تا روز چهارشنبه ۲ مهر در استان ادامه دارد که در این مدت بیشترین میزان بارندگی از سنگ پشته رامسر به میزان ۱۸۲ میلیمتر، خشکه داران تنکابن ۱۵۲ میلیمتر و سرلیماک رامسر به میزان ۱۴۴ میلیمتر گزارش شد.

او افزود: امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، علاوه بر هوای خنک، بر میزان و گستردگی بارش‌ها افزوده شده هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط است.

غلامپور گفت:روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی در استان ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

او افزود: روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهرماه وضعیت جوی استان پایدار و آسمان استان عمدتا" آفتابی می‌شود و دما افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه احتمنال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
خطر وقوع سیلاب در مازندران
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
هشدار؛ از توقف در حاشیه رودخانه‌های مازندران خودداری کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناآرامی امواج در سواحل مازندران
ضرورت رسیدگی فوری و قاطع به تخلفات حوزه آرد و نان
آخرین اخبار
ناآرامی امواج در سواحل مازندران
ضرورت رسیدگی فوری و قاطع به تخلفات حوزه آرد و نان
دستگیری سوداگر مرگ در میاندورود
رقابت نزدیک تیم‌ها در هفته سوم لیگ برتر فوتسال مازندران
آغاز رزمایش سراسری بررسی ثبت موجودی برنج در انبار‌های مازندران