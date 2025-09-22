رئیس عملیات ویژه پلیس آگاهی از دستگیری ۷ سارق حرفه‌ای و کشف ۵ خودرو با پلاک جعلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار ضرغام آذین، رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: درپی افزایش وقوع سرقت در یکی از استان‌های شرقی کشور از منازل با شیوه و شگرد تخریب درب‌های ضد سرقت و همچنین ورود به ساختمان از طریق بالا بردن کرکره‌های برقی پارکینگ‌ها و همچنین سرقت از منزل یکی از مقامات این شهر مراتب در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق و پیچیده، هویت اصلی متهمان که از جمله سارقین در حرکت سابقه دار و حرفه‌ای بودند شناسایی و سپس با دستیابی به مکان‌های مرتبط با پاتوق و مخفی‌گاه آنها که حاصل عملیات‌های پنهان شبانه روزی در شهر‌های مختلف بود، طی اقداماتی کاملاً غافلگیرانه که قصد ارتکاب سرقت‌های دیگر را داشتند، کلیه اعضای باند به تعداد ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این خصوص ۵ دستگاه از انواع خودرو با پلاک‌های جعلی که مورد استفاده سارقین در صحنه‌های مختلف سرقت بودند کشف و توقیف شدند.

وی تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۳۰ فقره سرقت وجوه نقد، طلاجات یا انواع اقلام با ارزش با رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از منازل اعتراف کردند که در این خصوص کلیه مالباختگان شناسایی و صحنه‌های سرقت نیز مورد بازسازی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به موارد ایمنی اماکن به همان اندازه زیبایی و نما توجه داشته باشید، به شهروندان توصیه کرد: در زمان مسافرت‌های طولانی به صرف داشتن قفل‌های کتابی، کامپیوتری و حفاظ بسنده نکرده و منزل را به فردی مطمئن بسپارید به مجهز کردن منزل به سیستم‌های امنیتی هشدار دهنده در زمان سرقت توجه کرده و از نگهداری وجوه نقد و طلاجات زیاد در منزل و در یک مکان مشخص و ناامن جداً خودداری کنید.

منبع: پلیس

برچسب ها: سارقان ، پلیس فراجا
خبرهای مرتبط
رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی
دستگیری سارقان میلیاردی طلاجات در زاهدان
معاون صدا مطرح کرد؛
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
آخرین اخبار
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه:کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
کولیوند: هلال‌احمر با روحیه دفاع مقدس به میدان امداد و نجات می‌آید
تدوین طرح جامع آب خام به کجا رسید؟
دلایل اصلی سقط‌های عمدی/ لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
لزوم مدیریت دلهره فرزندان در روز اول ورود به مدرسه + فیلم