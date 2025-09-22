باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار ضرغام آذین، رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: درپی افزایش وقوع سرقت در یکی از استان‌های شرقی کشور از منازل با شیوه و شگرد تخریب درب‌های ضد سرقت و همچنین ورود به ساختمان از طریق بالا بردن کرکره‌های برقی پارکینگ‌ها و همچنین سرقت از منزل یکی از مقامات این شهر مراتب در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق و پیچیده، هویت اصلی متهمان که از جمله سارقین در حرکت سابقه دار و حرفه‌ای بودند شناسایی و سپس با دستیابی به مکان‌های مرتبط با پاتوق و مخفی‌گاه آنها که حاصل عملیات‌های پنهان شبانه روزی در شهر‌های مختلف بود، طی اقداماتی کاملاً غافلگیرانه که قصد ارتکاب سرقت‌های دیگر را داشتند، کلیه اعضای باند به تعداد ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این خصوص ۵ دستگاه از انواع خودرو با پلاک‌های جعلی که مورد استفاده سارقین در صحنه‌های مختلف سرقت بودند کشف و توقیف شدند.

وی تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۳۰ فقره سرقت وجوه نقد، طلاجات یا انواع اقلام با ارزش با رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از منازل اعتراف کردند که در این خصوص کلیه مالباختگان شناسایی و صحنه‌های سرقت نیز مورد بازسازی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به موارد ایمنی اماکن به همان اندازه زیبایی و نما توجه داشته باشید، به شهروندان توصیه کرد: در زمان مسافرت‌های طولانی به صرف داشتن قفل‌های کتابی، کامپیوتری و حفاظ بسنده نکرده و منزل را به فردی مطمئن بسپارید به مجهز کردن منزل به سیستم‌های امنیتی هشدار دهنده در زمان سرقت توجه کرده و از نگهداری وجوه نقد و طلاجات زیاد در منزل و در یک مکان مشخص و ناامن جداً خودداری کنید.

منبع: پلیس