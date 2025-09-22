شهردار تهران با اشاره به ساخت سه مجموعه ورزشی جدید در پایتخت گفت: با پیمانکاران وارد مذاکره شدیم و دیروز هم جلسه مفصلی در این خصوص داشتیم؛ در نظر داریم سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری بسازیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در افتتاحیه تجهیزات جدید کمپ تیم ملی با بیان این‌که «خودمان را مکلف می‌دانیم در خدمت ورزش باشیم و مجموعه فوتبال، مجموعه کشتی یا سایر رشته‌های ورزشی برایمان فرقی ندارد» اظهار کرد: ما دنبال می‌کردیم سه مجموعه ورزشی در شهر تهران بسازیم و حتی دیروز هم با برخی از پیمانکاران وارد مذاکره شدیم و دیروز هم جلسه مفصلی در این خصوص داشتیم؛ در نظر داریم سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری بسازیم.

وی ادامه داد: در دنیا متعارف است که ورزشگاه‌ها در همین سبک ساخته شوند. از این تعداد یکی ویژه بانوان، یکی ویژه جانبازان و معلولان و دیگری هم برای مجموعه‌های مختلف خواهد بود و براین اساس انواع ورزشگاه‌ها را در پایتخت خواهیم ساخت؛ بخشی از آن را هم لکه گذاری کردیم و مشخص شده کجا می‌خواهیم این ورزشگاه‌ها را بسازیم.

زاکانی در پاسخ به سوالی درباره تاریخ راه‌اندازی متروی تختی گفت: ان‌شاءالله در ماه مهر راه اندازی خواهد شد.

وی در پایان با بیان این‌که رژیم صهیونیسیتی جایی در قلوب ملت‌ها ندارد، عنوان کرد: دلیلش این است که بیش از ۶۵ هزار نفر را در غزه به شهادت رسانده‌اند؛ منفورترین عنصر کره زمین این رژیم و حامیانش است.

برچسب ها: شهرداری تهران ، احداث ورزشگاه
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
