شهردار تهران با اشاره به ساخت سه مجموعه ورزشی جدید در پایتخت گفت: با پیمانکاران وارد مذاکره شدیم و دیروز هم جلسه مفصلی در این خصوص داشتیم؛ در نظر داریم سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری بسازیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در افتتاحیه تجهیزات جدید کمپ تیم ملی با بیان اینکه «خودمان را مکلف میدانیم در خدمت ورزش باشیم و مجموعه فوتبال، مجموعه کشتی یا سایر رشتههای ورزشی برایمان فرقی ندارد» اظهار کرد: ما دنبال میکردیم سه مجموعه ورزشی در شهر تهران بسازیم و حتی دیروز هم با برخی از پیمانکاران وارد مذاکره شدیم و دیروز هم جلسه مفصلی در این خصوص داشتیم؛ در نظر داریم سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری بسازیم.
وی ادامه داد: در دنیا متعارف است که ورزشگاهها در همین سبک ساخته شوند. از این تعداد یکی ویژه بانوان، یکی ویژه جانبازان و معلولان و دیگری هم برای مجموعههای مختلف خواهد بود و براین اساس انواع ورزشگاهها را در پایتخت خواهیم ساخت؛ بخشی از آن را هم لکه گذاری کردیم و مشخص شده کجا میخواهیم این ورزشگاهها را بسازیم.
زاکانی در پاسخ به سوالی درباره تاریخ راهاندازی متروی تختی گفت: انشاءالله در ماه مهر راه اندازی خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه رژیم صهیونیسیتی جایی در قلوب ملتها ندارد، عنوان کرد: دلیلش این است که بیش از ۶۵ هزار نفر را در غزه به شهادت رساندهاند؛ منفورترین عنصر کره زمین این رژیم و حامیانش است.