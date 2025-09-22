همزمان با بازگشایی مدارس، ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور -  طبق اعلام آموزش و پرورش، ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، در سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) از روز اول مهرماه، چراغ تحصیل را با اشتیاق فراوان روشن خواهند کرد.

 امروز ۱۹ هزار دانش‌آموز کلاس اولی، اولین روز‌های تحصیلی خود را در مدارس استان آغاز کردند.

به همت خیران خیریه آبشار عاطفه ها در طرح کوله پشتی مهربانی ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین اهدا شد.

شهروند خبرنگار ما فیلمی از فعالیت های این بنیاد ارسال کرده که در ادامه مشاهده می کنید.

منبع: معصومه حیدری - قزوین

اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم

اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم

اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم

اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهروند خبرنگار ، بسته تحصیلی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار قزوین؛
برگزاری مراسم جشن تکلیف در قزوین+تصاویر و فیلم
شهروندخبرنگار قزوین؛
برداشت گردو در روستای خورهشت+ فیلم
شهروندخبرنگار قزوین؛
برگزاری مسابقات فوتبال در روستای رحمت آباد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
آخرین اخبار
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین