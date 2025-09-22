همزمان با بازگشایی مدارس، ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - طبق اعلام آموزش و پرورش، ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، در سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) از روز اول مهرماه، چراغ تحصیل را با اشتیاق فراوان روشن خواهند کرد.

امروز ۱۹ هزار دانش‌آموز کلاس اولی، اولین روز‌های تحصیلی خود را در مدارس استان آغاز کردند.

به همت خیران خیریه آبشار عاطفه ها در طرح کوله پشتی مهربانی ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین اهدا شد.

شهروند خبرنگار ما فیلمی از فعالیت های این بنیاد ارسال کرده که در ادامه مشاهده می کنید.

منبع: معصومه حیدری - قزوین