الناز برکاتی کارشناس فرهنگی در یادداشتی درباره مجموعه مستند «زنگ امید» و نبوغ نوجوانان ایران نوشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند «زنگ امید» با محوریت روایت زندگی دانش‌آموزان نخبه و موفق کشور، داستان‌هایی از تلاش، پشتکار و پیروزی نوجوانان ایرانی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و در رویداد نوروز دانش، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

 الناز برکاتی کارشناس فرهنگی در یادداشتی درباره این مستند نوشت؛ وقتی پای داستان نوجوانان نخبه ایران به میان می‌آید، خیلی وقت‌ها تصویر کلیشه‌ای و یک‌بعدی از موفقیت در ذهن‌ها نقش می‌بندد: رتبه‌های برتر کنکور، مدال‌های مسابقات علمی، یا نمرات درخشان. اما مجموعه مستند «زنگ امید» می‌کوشد این تصویر سطحی را بشکند و روایت متفاوتی را پیش چشم مخاطب بگذارد؛ روایتی که از دل خود نوجوانان می‌آید، صدایی که هیچ‌گاه پیش‌تر به اندازه کافی شنیده نشده بود.

در مستند «زنگ امید»، هر قسمت، پنجره‌ای است به زندگی واقعی نوجوانانی که در پس موفقیت‌هایشان، داستان‌هایی از مقاومت، شکست، تلاش بی‌وقفه و حتی ناامیدی‌های گذرا وجود دارد. نوجوانانی که گاه در دل شهرهای کوچک و روستاهایی زندگی می‌کنند که امکانات محدود، اما اراده‌هایشان بی‌نهایت بزرگ است. آن‌ها نه فقط قهرمانان علمی، که قهرمانان زندگی‌اند؛ کسانی که در مسیرشان بارها زمین خورده‌اند، اما برخاستن را آموخته‌اند.

تصور کنید دختری از یک روستا در همدان، که در شرایطی سخت با کمبود امکانات آموزشی و موانع اجتماعی، موفق به اختراعی شده که می‌تواند زندگی بسیاری را تغییر دهد. یا نوجوانی در آران و بیدگل که علیرغم مشکلات اقتصادی خانوادگی، هر روز با امید به مدرسه می‌رود و با دستان خالی گام به گام رویاهایش را دنبال می‌کند. این داستان‌ها، روایت‌های امید و انگیزه‌اند که به مخاطب یادآوری می‌کنند موفقیت صرفاً یک خط پایان نیست، بلکه مسیری پیچیده و پرچالش است.

روایتی که «زنگ امید» پیش می‌کشد، تاکید ویژه‌ای بر صداقت دارد. شکست‌ها، ترس‌ها، فشارهای اجتماعی و حتی لحظات تردید، نه پنهان شده‌اند و نه سانسور. این شفافیت، ارزش واقعی مجموعه را دوچندان می‌کند؛ چرا که نوجوانان امروز، مخاطبانی پیچیده و دقیق‌اند که به داستان‌های واقعی و ملموس بیش از موفقیت‌های نمایشی نیاز دارند.

در لایه‌های عمیق‌تر، این مستند یک دعوت است: دعوت به تغییر نگاه جامعه نسبت به نوجوانان؛ نگاهی که آن‌ها را نه صرفاً «نسل آینده»، بلکه «نسل کنونی» بداند؛ نسلی که هم‌اکنون می‌تواند تاثیرگذار باشد و باید با فرصت‌ها و حمایت‌های واقعی دیده شود. 

«زنگ امید» می‌کوشد این نسل را به عنوان سرمایه‌ای انسانی و فرهنگی به جامعه معرفی کند، سرمایه‌ای که می‌تواند موتور محرکه تحول و پیشرفت کشور باشد.

همچنین، این مجموعه یادآور می‌شود که موفقیت‌های فردی نوجوانان، صرفاً دستاوردهای شخصی نیستند؛ آن‌ها نمایانگر ظرفیت‌های بالقوه جمعی جامعه ایرانی هستند که در بطن خانواده‌ها، مدارس و محیط‌های اجتماعی کوچک و بزرگ پرورش یافته‌اند. بنابراین، توجه به این قشر و حمایت از آن‌ها یک مسئولیت اجتماعی و ملی است که آینده کشور را رقم می‌زند.

در نهایت، «زنگ امید» قصه نوجوانانی است که با هر شکست، درس گرفتند و با هر بار برخاستن، قوی‌تر شدند؛ قصه‌هایی که امید را به قلب مخاطبان می‌کارد و از دل این امید، آینده‌ای روشن می‌رویاند. این مجموعه، هم روایت یک حرکت فردی و هم داستانی جمعی است؛ داستان جوانانی که با نیروی اراده و پشتکار، آینده ایران را می‌سازند.

