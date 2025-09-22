معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی استان قم، بر تکمیل و تجهیز هرچه سریع‌تر بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان حضرت معصومه (س) تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدجعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به قم و بازدید از روند احداث بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان، گفت: این مرکز درمانی از جمله طرح‌های مهم حوزه سلامت استان به شمار می‌آید که تکمیل آن می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای خدمات تخصصی پزشکی به کودکان ایفا کند.

 معاون اجرایی رئیس‌جمهور  با اشاره به نیاز روزافزون جامعه به خدمات درمانی ویژه کودکان عنوان کرد: دولت عزم جدی دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه سلامت به سرعت تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا خانواده‌های بیشتری بتوانند از خدمات شایسته برخوردار شوند.

در ادامه این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، نیز گفت: بیمارستان حضرت معصومه (س) با ظرفیت ۲۴۰ تخت‌خواب طراحی شده و در حال احداث است.

 دکتر علی ابرازه ادامه داد: بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان حضرت معصومه (س) به عنوان تنها مرکز جامع ویژه کودکان در استان قم در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل و تجهیز آن، بخش مهمی از نیاز‌های درمانی این قشر در استان و مناطق همجوار برطرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم،افزود: استان قم در زمینه زیرساخت‌های درمانی ویژه کودکان با کمبود مواجه است و بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: بیمارستان کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی قم
خبرهای مرتبط
چالش پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی قم درباره آینده مبهم درمانگاه الهادی
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
هشدار کمیته مصرف منطقی دارو در قم درباره تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک
هشدار دانشگاه علوم پزشکی قم درباره مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در دوره سرماخوردگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان قم با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور
ساعت کاری ادارات قم از فردا به وقت ۷ صبح تنظیم می شود
نابودی ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی در قم
درخشش کاراته‌کاهای قم با ۴۱ مدال طلا / قهرمانی کشور در خانه ماند
هوای قم ناسالم است
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
پلنگ‌دره،زیستگاهی طبیعی در دل کویر قم
زنگ شکوفه‌ها در قم نواخته شد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر تسریع تکمیل بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان قم تاکید کرد
آخرین اخبار
هوای قم ناسالم است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر تسریع تکمیل بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان قم تاکید کرد
پلنگ‌دره،زیستگاهی طبیعی در دل کویر قم
ساعت کاری ادارات قم از فردا به وقت ۷ صبح تنظیم می شود
زنگ شکوفه‌ها در قم نواخته شد
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان قم با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور
نابودی ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی در قم
درخشش کاراته‌کاهای قم با ۴۱ مدال طلا / قهرمانی کشور در خانه ماند
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم، با پشتوانه مردمی در مسیر خدمت‌رسانی
اتوبوس‌های قم برای محصلان هفته اول مهر رایگان است