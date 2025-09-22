باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدجعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به قم و بازدید از روند احداث بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان، گفت: این مرکز درمانی از جمله طرح‌های مهم حوزه سلامت استان به شمار می‌آید که تکمیل آن می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای خدمات تخصصی پزشکی به کودکان ایفا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نیاز روزافزون جامعه به خدمات درمانی ویژه کودکان عنوان کرد: دولت عزم جدی دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه سلامت به سرعت تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا خانواده‌های بیشتری بتوانند از خدمات شایسته برخوردار شوند.

در ادامه این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، نیز گفت: بیمارستان حضرت معصومه (س) با ظرفیت ۲۴۰ تخت‌خواب طراحی شده و در حال احداث است.

دکتر علی ابرازه ادامه داد: بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان حضرت معصومه (س) به عنوان تنها مرکز جامع ویژه کودکان در استان قم در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل و تجهیز آن، بخش مهمی از نیاز‌های درمانی این قشر در استان و مناطق همجوار برطرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم،افزود: استان قم در زمینه زیرساخت‌های درمانی ویژه کودکان با کمبود مواجه است و بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم