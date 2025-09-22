مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، گفت: امروز ۱۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز اول ابتدایی در استان اردبیل راهی مدارس شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر رشیدی امروز در مراسم جشن شکوفه‌ها در مدرسه فردوسی اردبیل، گفت: این دانش‌آموزان اولین تجربه حضور در مدرسه را با همراهی اولیا و معلمان انجام می‌دهند تا سال تحصیلی پرشور و نشاطی را شروع کنند.

او افزود: در مقطع اول ابتدایی ۷۶۸ کلاس درس با تجهیزات و امکانات مناسب مهیا شده و به همین تعداد نیز معلم ابتدایی آماده حضور در کلاس‌ها هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: از فردا به صورت رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در استان اردبیل شروع خواهد شد تا دانش آموزان استان در تمامی مقاطع تحصیلی راهی مدرسه شوند.

رشیدی گفت: کل مدارس ابتدایی استان یک‌هزار و ۵۲۰ آموزشگاه است که بخشی از آنها در فصل تابستان با همکاری بسیج سازندگی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته تا آماده حضور دانش‌آموزان شوند.

او در ادامه افزود: در استان اردبیل مقدمات کار از اسفندماه و در قالب پروژه مهر به نحوی چیده شده تا در شروع سال تحصیلی کلاس بدون معلم و معلم بدون کلاس نداشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: همکاران ما امسال با تاکیدات دولت چهاردهم در مسیر کیفی‌سازی آموزش سعی خواهند کرد تا نهایت سعی و تلاش خود را برای ارتقای نظام آموزشی و پرورشی به کار گرفته و در کنار آن، به شادابی، امیدآفرینی و تندرستی دانش‌آموزان نیز توجهی جدی شود.

رشیدی ضرورت همراهی اولیای دانش‌آموزان را در طول سال تحصیلی و بهبود فرآیند تحصیل فرزندانشان یادآور شد و بیان کرد: هر چند در شهر اردبیل با سرانه پایین فضای آموزشی روبه‌رو هستیم، اما ثبت‌نام دانش‌آموزان به شکل کامل انجام شده و از فردا سال تحصیلی جدید بدون کمترین دغدغه و نگرانی آغاز خواهد شد.

او در ادامه تصریح کرد: توزیع کتب درسی، صدور الکترونیکی ابلاغ معلمان به همراه شاداب سازی فضای آموزشی به انجام رسیده و سال تحصیلی امیدآفرینی را فردا با همراهی اولیای دانش‌آموزان و معلمان شاهد و نظاره‌گر خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل شعار امسال آغاز سال تحصیلی را «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» اعلام کرد و ادامه داد: همزمان با زنگ بازگشایی مدارس، زنگ استانی مهر و مقاومت نیز فردا در هنرستان حضرت زینب شهرستان نمین به صدا در می‌آید.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: جشن شکوفه ها ، آغاز سال تحصیلی جدید ، کلاس درس ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
حضور ۲۴ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در مدارس
۲۴ هزار کلاس اولی در اردبیل راهی مدرسه شدند
آغاز سال تحصیلی جدید ۲۵۳ هزار دانش آموز استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۹ هزار میلیارد ریال صرف ایمن‌سازی راه‌های استان اردبیل شد
دو جشنواره گردشگری در شهرستان‌های مشگین‌شهر و اردبیل برگزار می‌شود
اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان به محصولات دانش‌بنیان در اردبیل
۱۹ هزار دانش‌آموز اول ابتدایی در اردبیل راهی مدارس شدند
آخرین اخبار
اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان به محصولات دانش‌بنیان در اردبیل
۱۹ هزار دانش‌آموز اول ابتدایی در اردبیل راهی مدارس شدند
دو جشنواره گردشگری در شهرستان‌های مشگین‌شهر و اردبیل برگزار می‌شود
بیش از ۹ هزار میلیارد ریال صرف ایمن‌سازی راه‌های استان اردبیل شد
سبلان سفیدپوش شد