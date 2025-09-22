باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر رشیدی امروز در مراسم جشن شکوفهها در مدرسه فردوسی اردبیل، گفت: این دانشآموزان اولین تجربه حضور در مدرسه را با همراهی اولیا و معلمان انجام میدهند تا سال تحصیلی پرشور و نشاطی را شروع کنند.
او افزود: در مقطع اول ابتدایی ۷۶۸ کلاس درس با تجهیزات و امکانات مناسب مهیا شده و به همین تعداد نیز معلم ابتدایی آماده حضور در کلاسها هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: از فردا به صورت رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در استان اردبیل شروع خواهد شد تا دانش آموزان استان در تمامی مقاطع تحصیلی راهی مدرسه شوند.
رشیدی گفت: کل مدارس ابتدایی استان یکهزار و ۵۲۰ آموزشگاه است که بخشی از آنها در فصل تابستان با همکاری بسیج سازندگی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته تا آماده حضور دانشآموزان شوند.
او در ادامه افزود: در استان اردبیل مقدمات کار از اسفندماه و در قالب پروژه مهر به نحوی چیده شده تا در شروع سال تحصیلی کلاس بدون معلم و معلم بدون کلاس نداشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: همکاران ما امسال با تاکیدات دولت چهاردهم در مسیر کیفیسازی آموزش سعی خواهند کرد تا نهایت سعی و تلاش خود را برای ارتقای نظام آموزشی و پرورشی به کار گرفته و در کنار آن، به شادابی، امیدآفرینی و تندرستی دانشآموزان نیز توجهی جدی شود.
رشیدی ضرورت همراهی اولیای دانشآموزان را در طول سال تحصیلی و بهبود فرآیند تحصیل فرزندانشان یادآور شد و بیان کرد: هر چند در شهر اردبیل با سرانه پایین فضای آموزشی روبهرو هستیم، اما ثبتنام دانشآموزان به شکل کامل انجام شده و از فردا سال تحصیلی جدید بدون کمترین دغدغه و نگرانی آغاز خواهد شد.
او در ادامه تصریح کرد: توزیع کتب درسی، صدور الکترونیکی ابلاغ معلمان به همراه شاداب سازی فضای آموزشی به انجام رسیده و سال تحصیلی امیدآفرینی را فردا با همراهی اولیای دانشآموزان و معلمان شاهد و نظارهگر خواهیم بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل شعار امسال آغاز سال تحصیلی را «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» اعلام کرد و ادامه داد: همزمان با زنگ بازگشایی مدارس، زنگ استانی مهر و مقاومت نیز فردا در هنرستان حضرت زینب شهرستان نمین به صدا در میآید.
منبع: صدا و سیما