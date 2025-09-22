کارشناس اقتصادمسکن گفت: با اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی شاهد کنترل بازار اجاره مسکن در بخش های مختلف خواهیم بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مسعود یوسفی کارشناس سیاست گذایر مسکن در گفت وگو با خبرتگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  با وجود الزام قانونی مبنی بر  اتصال تمامی دستگاه ها به سامانه املاک واسکان هنوز بسیاری از دستگاه ها در این بخش کم کاری کرده اند گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امرو تنها ۲۵ بانک از مجموع بانک‌های فعال در کشور موفق به اتصال کامل به سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار در حالی منتشر می‌شود که طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به همکاری و اتصال به این سامانه هستند چراکه شفافیت در این بخش تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد شد.

او  با اشاره به اینکه  هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است افزود: اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

وی افزود:  بدون دسترسی به اطلاعات بانکی کامل، امکان تشخیص خانه‌های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد، اطلاعات ناقص، می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند ، اهدافی مانند کنترل اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، با اطلاعات ناقص با مشکل مواجه خواهند شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تسریع در فرآیند اتصال سایر بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان تاکید می‌کنند و خواستار نظارت و پیگیری جدی‌تر از سوی مراجع ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، برای تحقق این الزام قانونی هستند گفت: امیدواریم با رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر شاهد اتصال کامل تمامی بانک‌ها و دستیابی به اهداف بلندمدت این قانون باشیم.

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، سامانه املاک واسکان
خبرهای مرتبط
۱۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن در یک سال دولت چهاردهم پرداخت شد
صف دریافت وام فرزندآوری طولانی‌تر شد
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند