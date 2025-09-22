کارشناس اقتصادمسکن گفت: با اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی شاهد کنترل بازار اجاره مسکن در بخش های مختلف خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مسعود یوسفی کارشناس سیاست گذایر مسکن در گفت وگو با خبرتگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه با وجود الزام قانونی مبنی بر اتصال تمامی دستگاه ها به سامانه املاک واسکان هنوز بسیاری از دستگاه ها در این بخش کم کاری کرده اند گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امرو تنها ۲۵ بانک از مجموع بانکهای فعال در کشور موفق به اتصال کامل به سامانه ملی املاک و اسکان شدهاند.
وی ادامه داد: این آمار در حالی منتشر میشود که طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به همکاری و اتصال به این سامانه هستند چراکه شفافیت در این بخش تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد شد.
او با اشاره به اینکه هدف اصلی از راهاندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانههای خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است افزود: اتصال کامل بانکها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنشهای مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار میدهد، که این امر به صحتسنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی میکند.
وی افزود: بدون دسترسی به اطلاعات بانکی کامل، امکان تشخیص خانههای خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد، اطلاعات ناقص، میتواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند ، اهدافی مانند کنترل اجارهبها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، با اطلاعات ناقص با مشکل مواجه خواهند شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تسریع در فرآیند اتصال سایر بانکها به سامانه املاک و اسکان تاکید میکنند و خواستار نظارت و پیگیری جدیتر از سوی مراجع ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، برای تحقق این الزام قانونی هستند گفت: امیدواریم با رفع موانع موجود، هرچه سریعتر شاهد اتصال کامل تمامی بانکها و دستیابی به اهداف بلندمدت این قانون باشیم.