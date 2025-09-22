تیم والیبال بلغارستان با پیروزی مقابل پرتغال به یک‌چهارم نهایی قهرمانی جهان صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریور) تیم‌های بلغارستان و پرتغال از ساعت ۱۱ به مصاف هم رفتند. 

بلغارستان در پایان این دیدار با حساب سه بر صفر حریف خود را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه پیدا کرد. 

ست اول: ۲۵ بر ۱۹ 

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ 

ست سوم: ۲۵ بر ۱۳ 

به این ترتیب بلغارستان که جوان‌ترین تیم رقابتهاست، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل برنده دیدار آمریکا و اسلوونی به میدان می‌رود. 

ایران نیز روز سه‌شنبه با صربستان بازی دارد.

