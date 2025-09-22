رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از آغاز فراخوان ثبت نام پزشکان داوطلب جهت انجام معاینات متقاضیان حج ۱۴۰۵، به مدت یک ماه حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: با عنایت به آغاز عملیات بهداشتی درمانی حج سال ۱۴۰۵، مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر به منظور انجام معاینات پیش از حج و عملیات حج آینده، اقدام به فراخوان ثبت نام از متقاضیان ارائه خدمات داوطلبانه بهداشتی و درمانی (زن و مرد) به زائران ضیوف الرحمن در رشته‌های پزشکی همچون متخصص داخلی، طب اورژانس، عفونی و پزشک کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این فراخوان ثبت نام به مدت یک ماه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ انجام خواهد شد، افزود: در این فراخوان، تعهدی برای این مرکز مبنی بر اعزام فرد به حج سال ۱۴۰۵ ایجاد نخواهد شد و صرفاً بعد از احراز شرایط، حضور افراد در مصاحبه اعلام خواهد شد و در صورت کسب امتیاز لازم (پس از مصاحبه)، جهت صدور حکم برای شروع معاینات متقاضیان حج و نهایتاً اعزام پزشکان منتخب به عربستان سعودی اقدام خواهد شد.

شرایط عمومی‌پزشکان مجموعه جهت شرکت در فراخوان حج ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

فقط پزشکان متأهل مجاز به ثبت نام هستند.

فقط پزشکان عمومی آقا، متخصصین طب اورژانس (آقا و خانم)، داخلی (آقا و خانم) و عفونی (آقا و خانم) می‌توانند ثبت نام کنند. اولویت با پزشکان دارای سابقه عمره مفرده با مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر است.

شرایط سنی برای پزشکان با سابقه حج حداکثر ۶۰ سال و پزشکان بدون سابقه حج حداکثر ۵۰ سال است.

متقاضیان نسبت به ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود در سایت اصلی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر به آدرس ذیل اقدام کنند: www.hmc.ir / منوی اصلی / میز خدمات / سامانه جذب و اعزام / ورود کاربران

انتظار این مرکز ثبت دقیق یا تکمیل اطلاعات علی الخصوص اطلاعات گذرنامه، عکس پرسنلی، آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی می‌باشد. ملاک انجام مصاحبه، تکمیل اطلاعات در سامانه خواهد بود.

داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه

برخورداری از حسن شهرت، اخلاق حسنه، خوش رفتاری، امانت‌داری و سعه صدر.

برخوردار از سلامت جسمانی و روانی و نداشتن هیچ‌گونه معلولیت مؤثر در ارائه خدمات پزشکی.

حداقل حضور فعال در عرصه درمان در دو سال گذشته.

بعد از بررسی و احراز شرایط اولیه، آزمون علمی و مصاحبه حضوری از پذیرفته شدگان به عمل خواهد آمد.

کلیه متقاضیان موظف به بارگذاری پروانه مطب یا پروانه دائم پزشکی یا آخرین حکم کارگزینی خود در سامانه ثبت نام هستند.

کلیه خدمات و فعالیت‌ها براساس دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر بوده و تمامی مقررات و قوانین آن لازم الاجرا است.

خدمات به صورت کاملاً داوطلبانه و افتخاری است و به صورت تمام وقت و تا پایان ایام عملیات حج (حداقل ۴۵ و حداکثر ۵۵ روز) است و ارائه خدمات به ضیوف الرحمن نسبت به برنامه‌های زیارتی و شخصی در اولویت قرار دارد.

اعزام دستیاران تخصصی (رزیدنت) در هر رشته ممنوع بوده و در هر مرحله از گزینش و اعزام در صورت شناسایی حذف خواهند شد.

 

