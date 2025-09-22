باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن حق نیا اظهار کرد: تعداد ۴ مجتع خدماتی رفاهی بین راهی توسط بخش خصوصی تا پایان امسال در استان خوزستان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه جانمایی و اعطای مجوز ساخت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است، افزود: استان خوزستان با برخورداری از ۶۳ مجتمع، رتبه دوم کشور را دارد.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان عنوان کرد: به منظور حمایت از سرمایه گذارن ساخت مجتمع های بین راهی در استان، اين اداره كل با انجام فراخوان نسبت به معرفي سرمايه گذار برای اخذ تسهيلات به مبلغ ۵۰ ميليارد ريال از بانك كارآفريني اميد اقدام کرده است.

حق نیا اضافه کرد: در حال معرفي دو سرمايه گذا ديگر به منظور اخذ تسهيلات مرمت و بازسازي به مبلغ ۲۶ ميليارد ريال هستيم.

وی گفت: نظارت بر عملکرد مجتمع ‌ها بر اساس مصوبات ستاد مرکزی خدمات سفر کشوری با کمک کمیته ‌ای متشکل از دستگاه‌های ذیربط از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، معاونت بهداشت، اماکن و... انجام می‌ شود.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در پایان اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده عدم رعایت مسائل بهداشتی در مجتمع‌ های خدماتی رفاهی بین راهی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی می‌توانند شکایت خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱ و ۳۰۰۰۷۰۷۰ ارسال کنند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان