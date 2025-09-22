رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: هنر زبان گویا در همه عرصه هاست و برای نتیجه صلح نیازمند همکاری عمیق هنرمندان هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: به هرحال هنر زبان گویایی در همه عرصه‌ها است، مخصوصا امت صلح، اینکه صلح با چه ابعاد و مولفه‌هایی می‌تواند شکل بگیرد. لذا بنظرم اگر هنرمندان بتوانند به کمک اندیشمندان بیایند می‌توان به صلح امیدوار‌تر بود.

وی ادامه‌داد: آنچه که امروز در جهان اتفاق می‌افتد، متاسفانه تصویر بسیار مناسبی از آمادگی جهانی و شکل گیری صلح است. ما برای نتیجه صلح نیاز به همکاری عمیق هنرمندان داریم، کاری که امروز و نمایشگاه عکس " ۱۲ روزه ایران" درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود اقدام مناسبی است. لذا باید این اقدامات تکرار شوند تا ما بتوانیم زمینه های مناسبی را برای صلح فراهم کنیم.

