باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تقریباً بیست و چهار شهرداری در فرانسه روز دوشنبه پرچم فلسطین را در ورودی‌های خود به اهتزاز درآوردند، در حالی که وزارت کشور فرانسه هشدار داده بود که پیش از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط رئیس جمهور این کشور، امانوئل مکرون این کار را انجام ندهند.

قرار است رئیس جمهور فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویورک، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و این اقدام در پی وعده‌ای است که تابستان گذشته داده و خشم اسرائیل را برانگیخته است.

با این حال، برونو ریتیلائو، وزیر کشور تندرو فرانسه که رهبر حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان نیز هست، هفته گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد و به فرمانداران - مقامات ارشد محلی منصوب شده توسط دولت - دستور داد تا با برافراشتن پرچم‌ها مخالفت کنند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: «اصل بی‌طرفی در خدمات عمومی چنین نمایش‌هایی را ممنوع می‌کند.» وی افزود که هرگونه تصمیم شهرداران برای برافراشتن پرچم فلسطین باید به دادگاه‌ها ارجاع شود.

یوهانا رولان، شهردار نانت از حزب سوسیالیست (PS) در برنامه X گفت: «نانت با برافراشتن پرچم فلسطین برای این روز، از این تصمیم تاریخی جمهوری فرانسه حمایت می‌کند.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، این پرچم از قبل در مقابل ساختمان شهرداری نانت، یکی از شهر‌های بزرگ غرب فرانسه، در اهتزاز بود.

«روز تاریخی برای صلح»

شهرستان وسیع سن-سن-دنی در حومه پاریس نیز در مراسمی با حضور اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، پرچم فلسطین را برافراشت. فور به شدت با دستور ریتلیو مخالفت کرده و گفته است که به ماکرون نامه نوشته و از رئیس جمهور خواسته است که آن را لغو کند.

او به BFMTV گفت: «این نشانه‌ای از همبستگی با این تصمیم» برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین است.

شهرداری‌های حداقل شش حومه پاریس که توسط احزاب چپ اداره می‌شوند نیز این پرچم را برافراشتند.

وزارت کشور اعلام کرد که در مجموع ۲۱ ساختمان شهرداری در سراسر کشور این پرچم را به اهتزاز درآورده‌اند. گفت.

به نظر می‌رسید ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه، از کشیده شدن به بحثی که او آن را «روزی تاریخی برای صلح» توصیف کرد، نگران است.

او به تلویزیون TF۱ گفت: «من نمی‌خواهم... از این روز برای جدل‌های سیاسی استفاده شود، تا ما را در زمانی که بیش از هر زمان دیگری برای قوی بودن به اتحاد نیاز داریم، دچار تفرقه کند.»

پرچم‌های اسرائیل و فلسطین، و همچنین تصاویر صلح‌آمیز کبوتر و شاخه زیتون، اواخر روز یکشنبه بر روی برج ایفل که به مناسبت به رسمیت شناختن کشور فلسطین روشن شده بود، نمایش داده شد.

آن هیدالگو، شهردار سوسیالیست، در بلواسکای نوشت: «پاریس تعهد خود را به صلح، که بیش از هر زمان دیگری نیازمند راه‌حل دو کشوری است، مجدداً تأیید می‌کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه