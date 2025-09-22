آمریکا در راستای مسابقه فضایی خود با دیگر کشورها، به دنبال نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وال استریت ژورنال گزارش داد که ناسا به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای افزایش ماموریت‌های اکتشاف فضایی، جستجوی یک فرودگر جدید با قابلیت حمل بار تا ۱۵ تن را آغاز کرده است.

به گفته این روزنامه، ناسا به دنبال فرودگری است که بتواند بار تا ۱۵ تن را برای انتقال یک راکتور هسته‌ای به سطح ماه حمل کند. این روزنامه خاطرنشان کرد که هیچ شرکتی هنوز نتوانسته چنین واحدی را تولید کند و این پروژه به یک موشک فوق قدرتمند برای حمل راکتور و وسیله نقلیه نیاز دارد.

در مقایسه، شرکت فایرفلای آئرواسپیس (مستقر در تگزاس) پیش از این یک فرودگر با بار حداکثر ۱۵۵ کیلوگرم به ماه فرستاده بود که برای نیاز‌های پروژه ناسا کافی نیست.

در جبهه موشکی، انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگی مانند اسپیس ایکس ایلان ماسک، بلو اوریجین جف بزوس و یونایتد لانچ الاینس بوئینگ و لاکهید مارتین نقش محوری در توسعه وسایل مورد نیاز برای انتقال ماژول هسته‌ای ایفا کنند.

به گفته این روزنامه، ایالات متحده قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۹، پیش از روسیه و چین، یک رآکتور هسته‌ای روی سطح ماه نصب کند. با این حال، این ماموریت برای ناسا بسیار پیچیده تلقی می‌شود، زیرا باید در یک بازه زمانی محدود تکمیل شود.

شایان ذکر است که دیمیتری باکانوف، مدیر کل روسکاسموس، در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای روسیه اولین نیروگاهی خواهد بود که روی سطح ماه ساخته می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خطاب به آمریکا و روسیه و چین
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هرگز شدنی نیست، تا مالک جهان هستی نخواهد.
۰
۱
پاسخ دادن
