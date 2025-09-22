شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی از حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حق اولاد برای مستمری بگیران تامین اجتماعی برای افراد تحت تکفل پرداخت می‌شود و به عنوان یکی از مزایای قانونی به شاغلان؛ بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می‌شود. این روز‌ها برخی از شهروندان از حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.     
شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار‌ها
سلام وقت بخیر از سازمان تامین اجتماعی پیگیری بفرمایید این ماه دلیل حذف حق اولاد تمام بازماندگان مستمری بگیر چه می‌باشد؟

سلام و عرض ادب مطابق با قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های مرتبط، فرزندان بازمانده دختر بیمه‌شده متوفی در صورت عدم ازدواج و عدم اشتغال، از حقوق و مزایای مستمری از جمله حق اولاد برخوردار می‌باشند. ما نیز طبق ضوابط، در بازه‌های زمانی مقرر با ارائه مدارک لازم، وضعیت عدم ازدواج و عدم اشتغال خود را به شعبه مربوطه اعلام و تأیید می‌نماییم. با این حال، در پرداخت مستمری مربوط به ماه شهریور سال ۱۴۰۴، حق اولاد همه مستمری بگیران به‌صورت غیرموجه کسر گردیده است که این امر برخلاف رویه قانونی و بخشنامه‌های پیشین سازمان می‌باشد؛ لذا خواهشمند است ضمن بررسی فوری موضوع و اعلام علت کسر حق مذکور، دختر بازمانده بیمه گذار اصلی حال پدر یا مادر شامل مزایای حق اولاد نیز می‌باشد چرا که از ابتدای سال و حکم فروردین سال ۱۴۰۴ بند واریزی حق اولاد نیز درج شده است، اما در شهریور ماه امسال در کمال ناباوری بدون اطلاع رسانی حذف شده است.
لطفا مشکل مطروحه که جامعه‌ی بزرگی از مستمری بگیران بازمانده را درگیر کرده را بررسی و در خبرگزاری وزین خود درج نمایید.

 

Netherlands (Kingdom of the)
وطنم ایران
۱۵:۳۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با سلام اگر حذف شدن حق اولاد بالای ۱۸ سال حذف شود قانون است که برای همه کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری قطع شود اگر نه من درآوردی است که زورتون فقط به بازماندگان یتیم رسیده هیچ قانونی نبوده فقط زوری بوده ازشون کسر شده حق یتیم خوردن ندارد باید پس دهید.
