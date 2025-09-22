رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری یکی از کارشناسان رسمی متخلف توسط مأمورین حفاظت و اطلاعات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: حسب وصول گزارشی مبنی بر بروز تخلفات متعدد از سوی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این کارشناس رسمی با وعده ارائه نظر کارشناسی به سود افراد، نسبت به مطالبه وجوه نامشروع از مردم اقدام کرده است.

پوریانی گفت: با توجه به وجود مدارک و مستندات لازم، مشارالیه از سوی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و از وی مقادیری دلار اخذ شده از یکی از طرفین پرونده کشف و ضبط شد.

او افزود: برای نامبرده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهم با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است، گفت: برخورد دستگاه قضایی استان مازندران با هرگونه مولفه فساد، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

