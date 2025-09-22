سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رئیس‌جمهور در یک نقطه تاریخی قرار گرفته است،‌ گفت: رئیس‌جمهور از تریبون سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران در جنگ ۱۲ روزه و عمق جنایات دشمنان را فریاد زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس،‌ نوشت:

«جناب آقای پزشکیان در یک نقطه تاریخی قرار گرفته است. به زودی در میان سران ۱۹۰ کشور در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. این فرصت طلایی باید در جهت دفاع از حق و بیان اقتدار و عظمت ایران و رسوایی آمریکا و اسرائیل جنایتکار صرف گردد.

باید از تریبون جهانی، ملت‌ها متوجه شوند که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد و بالاترین سرمایه، استقلال و اقتدار ملی کشورهاست.

باید مظلومیت و حقانیت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه تمامیت ایران و عمق جنایات دشمنان ملت بزرگ ایران فریاد زده شود و فصلی نو در نظم نوین جهانی و پایان یکجانبه‌گرایی در جهان آغاز شود.»

برچسب ها: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، سفر رئیس جمهور به نیویورک ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی + فیلم
یکصدو سومین همایش فصلی حزب مردمسالاری؛
پیشنهاد کواکبیان به پزشکیان: با ترامپ ملاقات کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مسعود سوتی ندی
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تو بخدا برایش نطق بنویسید و از او بخواهید از روی کاغذ بخواند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
زنان، مردان و کودکان ازسال 1359 تاکنون با سلاح آمریکایی کشته می‌شوند ولی اما متأسفانه دشمنان درجه یک داخل کشور از سال 1392 تاکنون با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار مذاکر، گفت گو، ملاقات، دیدار و همکاری می کنند چرا؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و هم کشورهای عربی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت تسلیحاتی و مالی می کردند و باید مبلغ 900 میلیارد دلار خسارت ایران را پرداخت کنند.

آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و هم کشورهای عربی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت تسلیحاتی و مالی می کردند و باید مبلغ 900 میلیارد دلار خسارت ایران را پرداخت کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه را به‌شدت محکوم می‌کنیم
رژیم صهیونیستی جنایتکار از سال 2011 تاکنون در جنگ سوریه بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
Iran (Islamic Republic of)
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۱۴:۲۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.


همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.

حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
مرزبانان فراجا به‌صراحت اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که از توافق خارج شد و اروپا فقط تماشا کرد
در حالی‌ که ایران به تمام تعهدات خود در توافق پایبند بود، این ایالات متحده بود که از آن خارج شد و کشورهای اروپایی نیز تنها نظاره‌گر ماجرا بودند.
دیگر به آمریکا و هم سه کشور اروپایی در مذاکرات اعتماد نداریم.
ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که در سال97 به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت هزینه از توافق خارج شد و اروپا هم 100 درصد فقط تماشا کرد
بقایی: مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهیم داشت/ مذاکره غیر مستقیم با آمریکا جنایتکار جرم است و هم خیانت به خون شهیدان محسوب می شود.
غرب غده سرطانی جهان است.
رژیم اسرائیل غده سرطانی منطقه است.
کشورهای اسلامی خودشان شریک جنایات اسرائیل، غرب و مزدورانشان در غره هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
سیاستمداران کتاب برادرزاده ترامپ را بخوانند
دیپلمات‌های ما نباید رویارویی ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با ایران را فراموش کنند که یکی به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگری همدستی با رژیم جنایتکار اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، ضمن آن‌که به وعده و وعیدهای ترامپ به هیچوجه نباید اعتماد کرد. برای شناخت بیشتر دونالد ترامپ توصیه می‌کنم مردم کتاب «تمامی ماجرا» نوشته «میدی ترامپ» برادرزاده رئیس‌جمهوری آمریکا را که توسط آقایان علی سلامی و محسن صالحی اصیل به فارسی ترجمه شده است، بخوانند تا بدانند که وی با خانواده خودش چه رفتارهای زشتی کرده است، تا چه رسد به ملت آمریکا و دیگر کشورها!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
نتانیاهو یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
ترامپ جنایتکار و نتانیاهو جنایتکار و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار به علت تجاوز و حمله به تأسیسات هسته ای ایران، ترور نظامیان ایرانی و قتل عام مردم عادی و بمباران ساختمان های مسکونی تهران و سایر شهرهای ایران مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس به طور رسمی، مستقیم، علنی و آشکار می گویند آمریکا دشمن و شیطان است سوال اینجاست که اگر آمریکا دشمن و شیطان بوده است که پس چرا عراقچی و... از سال 1392 تاکنون با دشمن و شطان مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کنند و هنوز هم و باز هم ادامه می دهند شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که جنایت، تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار به ایران در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله در 31 شهریور ماه سال 1359 شروع شده است و نه در تیر ماه سال 1404
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
در پاسخ به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر به ایران تجاوز و حمایت کرده است.
پس حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در قطر مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی است و هم تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران بوده است.
قطر هم شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در ایران و منطقه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و هم کشورهای عربی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت تسلیحاتی و مالی می کردند و باید مبلغ 900 میلیارد دلار خسارت ایران را پرداخت کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
در جنگ ۱۲ روزه هم متأسفانه عراقچی هنوزهم و باز هم درس عبرت نگرفته است و دو باره با دوستان آمریکا جنایتکار و هم رژیم صهیونیستی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
حضرت امام خمینی (ره) فرمودند برای اجماع جهانی در وهله اول کشورهای اسلامی اجماع کنند و ید واحده شوند و اگر هر کدام یک ظرف آب بر روی اسرائیل بریزند اسرائیل را آب می‌برد.
همه کشورهای عضو ناتو به همراه اسرائیل و آمریکا در این جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دست به یکی کردند، اما خودشان سیلی محکمی خوردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مدعیان دروغین حقوق بشر و آزادی مردم ایران
گروهک تروریستی منافقین که سابقه ترور هزاران ایرانی را در کارنامه خود دارد، امروز مدعی حقوق بشر و آزادی برای مردم ایران است.
گروهک تروریستی منافقین بعد از اعلام مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم در ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰، از هیچ جنایتی علیه آحاد جامعه در کشور کوتاهی نکردند و اقدام به ترورهای گسترده در اقصی نقاط کشور کردند، از معلم و کارگر گرفته تا زن و کودک و پیر و جوان همه و همه را در آتش قهر و کینه خود سوزاندند. در کنار این ترورها منافقین با شکنجه‌های وحشیانه ای که به انحای مختلف انجام می‌دادند، روی تروریست‌های داعشی را هم سفید کرده بودند. این جنایت‌ها به قدری فجیع و دردناک است که شاید باورش برای خیلی از افرادی که آن را می‌شنوند قابل پذیرش نباشد، اعمالی که حتی حیوانات وحشی و درنده هم در حق حیوانی دیگر مرتکب نمی‌شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
نیروهای آمریکایی از عراق از سال 2003 تاکنون 100 درصد فقط تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران است و مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی و ترور و قتل عام مردم مظلوم ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
حمله‌های اسرائیل به ایران ناقض منشور سازمان ملل هستند
که حمله‌های رژیم صهیونیستی به ایران از سال ۲۰۲۳ تاکنون همگی غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل بوده‌اند و غرب هم به دلیل حمایت از این رژیم در این موضوع نقش دارد.
طی مقاله‌ای در پایگاه ترای‌انگل فری پرس (Triangle Free Press) به کارزار نقض حقوق ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخته است.
حمله‌های مداوم اسرائیل به ایران از سال ۲۰۲۳ تاکنون همگی غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل (۱۹۴۵) بوده‌اند. ایران یک کشور عضو سازمان ملل است و بنابراین یک کشور مستقل در نظم بین‌المللی محسوب می‌شود. اگر اسرائیل با ایران مشکلی داشته باشد، سازوکار‌های زیادی وجود دارد که براساس قوانین بین‌المللی به اسرائیل اجازه می‌دهد علیه ایران شکایت کند.
تاکنون، اسرائیل از این مجامع بین‌المللی اجتناب کرده، زیرا واضح است که هیچ پرونده‌ای علیه ایران ندارد. ادعا‌هایی مبنی بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، که آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل به‌طور دائم مطرح می‌کنند، توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به طور کامل بررسی و بی‌اساس تشخیص داده شده است.
با وجود یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غرب (که توسط اسرائیل تحریک شده است) این ایده غیرمنطقی را پذیرفته که ایران درحال ساخت سلاح هسته‌ای است و بنابراین ایران تهدیدی برای نظم بین‌المللی است. اما در واقع این اسرائیل است که با حمله‌های خود به ایران تهدیدی برای نظم بین‌المللی است.
ایران در طول دهه‌های گذشته خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شده است، ایده‌ای از یک کشور که متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است. اما غرب این ایده منطقه عاری از سلاح هسته‌ای را رد کرده، آن هم عمدتا برای محافظت از رژیم صهیونیستی که برنامه سلاح‌های هسته‌ای غیرقانونی دارد. رژیم صهیونیستی تنها طرفی در خاورمیانه است که سلاح هسته‌ای دارد، اگرچه هرگز آن را آشکارا آزمایش نکرده و وجود آن را تایید نکرده است. اگر رژیم اشغالگر مشتاق از بین بردن هرگونه تهدید هسته‌ای بود، باید پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای را با جان‌ودل می‌پذیرفت.

آسیب زیست‌محیطی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و موضع قوانین بین‌المللی
قوانین بین‌المللی درباره تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
نه اروپایی‌ها، که به‌طور معمول خود را مدافع قوانین بین‌المللی می‌دانند، و نه مدیریت سازمان ملل، به‌طور علنی رژیم صهیونیستی را به پذیرش این ایده ترغیب نکرده‌اند، زیرا هر دو اذعان دارند که این موضوع مستلزم خلع سلاح هسته‌ای این رژیم است، نه ایران.

اینکه این یک وضعیت بعید است، به این معنی است که هیچ حرکتی از سمت غرب یا نهاد‌های بین‌المللی برای پیشبرد این ایده و ایجاد اجماع بین‌المللی برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه صورت نگرفته است.

اسرائیل نمی‌خواهد منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای در منطقه ایجاد کند. آنچه اسرائیل می‌خواهد این است که تنها قدرت هسته‌ای در منطقه باشد و بنابراین دقیقا همان چیزی باشد که هست، یعنی بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جهان. اما ایران هیچ آرزویی برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای ندارد. اما آرزویش این است که یک کشور مستقل باشد که به عدالت برای فلسطینی‌ها متعهد باقی بماند. اما اسرائیل با هر کشوری در منطقه که خود را به رهایی فلسطین متعهد می‌داند، مشکل دارد.
آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فرودگاه بغداد عراق انجام داد. ترور سردار سلیمانی آغازگر یک کارزار سیاسی و نظامی غیرقانونی جدید و مصمم توسط آمریکا، اسرائیل و متحدان اروپایی آنها برای تضعیف ایران بود. اسرائیل و آمریکا شروع به حمله به مواضع ایران کردند تا ایران را تضعیف کنند. در همین حال، اسرائیل شروع به عملیات‌های ترور علیه ایران کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
واشنگتن حق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. واشنگتن عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
از سال 1392 تاکنون نتیجه مذاکره با آمریکا جنگ، نتیجه مذاکره با اروپا، مکانیزم ماشه! لعنت خدا و شهدا بر تفکر لیبرالی و سازشکاران بی‌بصیرت.

از سال 1392 تاکنون نتیجه مذاکره با آمریکا جنگ، نتیجه مذاکره با اروپا، مکانیزم ماشه! لعنت خدا و شهدا بر تفکر لیبرالی و سازشکاران بی‌بصیرت.

از سال 1392 تاکنون نتیجه مذاکره با آمریکا جنگ، نتیجه مذاکره با اروپا، مکانیزم ماشه! لعنت خدا و شهدا بر تفکر لیبرالی و سازشکاران بی‌بصیرت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باید آشکارا بگوییم ایران به تعهداتش در برجام عمل کرد ولی اما متآسفانه سران بی ادب فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
به اروپا و آمریکا هیچ اعتمادی نیست
ما از سال 1332 تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق مذاکره و توافق هسته ای برجام هم حل وفصل نمی شود.
ادامه مذاکره با آمریکا جنایتکار باز هم غلط و اشتباه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هفته گذشته مصادف با مناسبتی بود که همیشه به خاطر می‌سپاریم و آن استفاده از تسلیحات شیمیایی در هفتم تیر ۱۳۶۶ توسط رژیم بعث عراق علیه هموطنان در سردشت که این آخرین مورد استفاده از این تسلیحات توسط عراق نبود.
آنچه محرز است توسعه و تجهیز تسلیحات شیمیایی عراق توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان انجام شد و این مطالبه ملی ایرانیان برای چند نسل بوده و در آینده هم باقی خواهد ماند تا زمانی که حقیقت مشخص و عدالت در قبال کسانی که در این خصوص نقش داشتند، اجرا شود.
دو سال پیش پیشنهادی را برای تشکیل سازوکار حقیقت‌یاب برای مشخص شدن ابعاد حمایت آلمان از برنامه تسلیحات شیمیایی عراق مطرح کردیم و کماکان پیگیر هستیم. آلمان‌ها گفتند به این مسئله در نظام قضائی پرداختند و احکامی صادر شده و باید اسناد این احکام را در اختیار ما قرار دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ما در جنگ تحمیلی هشت ساله بیش از 80 کشور و صدام مبارزه کرده ایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای ترامپ با دُم شیر بازی نکن، پشیمان خواهی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
گروه هفت آشکارا تجاوز رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته است.
و این در حالی است که گروه هفت شریک جرم جنایت های رژیم صهیونیستی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دولت وحشی آمریکا جنایتکار شریک تجاوز اسرائیل جنایتکار است.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار شریک تجاوز اسرائیل جنایتکار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ ثابت کرد و نشان داد که یک جنایتکار جنگی است.
نتانیاهو ثابت کرد و نشان داد که یک جنایتکار جنگی است.
بنده هم بارها و بارها گفته‌ام که ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
ما دیگر با آمریکایی ها جنایتکار مذاکره نمی کنیم. آمریکایی ها جنایتکار از سال 1917 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند.
جنگ ما با اسرائیل نیست جنگ اصلی ما با آمریکایی ها جنایتکار بوده است.
این تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکایی ها بی پاسخ و بی جواب نمی گذاریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ: به حمایت از اسراییل ادامه می دهیم
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
آمریکا بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان و توحش این رژیم علیه کشورهای منطقه به شمار می‌رود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که ارتش آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط در عملیات اسراییل جنایتکار مشارکت داشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار قبل از حمله اسرائیل جنایتکار به ایران صدها موشک هلفایر را به این رژیم تحویل داده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
فرانسه جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی کرده است و هم فرانسه جنایتکار یکی از حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین بوده است.
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
عارف با کروبی دیدار کرد
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
آخرین اخبار
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
وزیر کشور: کارگروه مشترک بین ایران و قرقیزستان برگزار می‌شود
تبریک عراقچی به همتای عربستانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی این کشور
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
عارف: پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
دیپلمات ایرانی: امیدواریم روابط تهران-ریاض شاهد توسعه بیشتر باشد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
بزرگ‌ترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است
جوانان امروز ثابت کردند استوار‌تر از زمان جنگ ساله هستند
عارف با کروبی دیدار کرد
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عراقچی عازم نیویورک شد