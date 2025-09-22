باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس،‌ نوشت:

«جناب آقای پزشکیان در یک نقطه تاریخی قرار گرفته است. به زودی در میان سران ۱۹۰ کشور در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. این فرصت طلایی باید در جهت دفاع از حق و بیان اقتدار و عظمت ایران و رسوایی آمریکا و اسرائیل جنایتکار صرف گردد.

باید از تریبون جهانی، ملت‌ها متوجه شوند که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد و بالاترین سرمایه، استقلال و اقتدار ملی کشورهاست.

باید مظلومیت و حقانیت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه تمامیت ایران و عمق جنایات دشمنان ملت بزرگ ایران فریاد زده شود و فصلی نو در نظم نوین جهانی و پایان یکجانبه‌گرایی در جهان آغاز شود.»