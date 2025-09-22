باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تولید و استفاده از بیش از ۴۰۰ میلیون تن پلاستیک سالانه سواحل، رودخانهها و عمیقترین نقاط اقیانوس را آلوده میکند و به عمق ۱۱۰۰۰ متر میرسد. تولید پلاستیک همچنین در تغییرات اقلیمی نقش دارد و سالانه تقریباً ۱.۸ میلیارد تن گازهای گلخانهای تولید میکند.
علاوه بر تأثیرات زیستمحیطی، شواهد علمی نشان میدهد که قرار گرفتن روزانه در معرض پلاستیک میتواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد. میکروپلاستیکها از منابع مختلفی مانند پردهها، مبلمان و لباس پراکنده میشوند و در هوا معلق میمانند، در آب آشامیدنی حل میشوند یا به غذا میچسبند. آنها میتوانند توسط انسان استنشاق یا بلعیده شوند و قبلاً در خون، مغز، شیر مادر و استخوانها یافت شدهاند. ادامه مطلب
آسیب استخوان
یک مطالعه جدید نشان داد که ذرات میکروپلاستیک از چندین طریق به استخوانها آسیب میرسانند، بهویژه با تأثیر بر سلولهای بنیادی در مغز استخوان و تحریک تشکیل استئوکلاستها، سلولهایی که مسئول جذب مجدد بافت استخوان هستند.
رودریگو پویو د اولیویرا، هماهنگکننده آزمایشگاه مطالعات معدنی و استخوان در دانشگاه کامپیناس در برزیل، میگوید: «این ذرات باعث اختلال در زیستپذیری سلولها، تسریع پیری آنها، تغییر عملکرد آنها و تحریک التهاب میشوند.»
مطالعات حیوانی نشان داده است که پیری سریع استئوکلاستها ساختار استخوان را تضعیف میکند که میتواند منجر به شکنندگی، تغییر شکل و حتی شکستگیهای پاتولوژیک شود. در برخی موارد، این امر همچنین میتواند منجر به توقف رشد استخوان شود. مطالعات همچنین نشان دادهاند که الیاف میکروپلاستیک میتوانند به مغز استخوان برسند و بر متابولیسم آن تأثیر بگذارند.
طبق گزارش بنیاد بینالمللی پوکی استخوان، شکستگیهای مرتبط با پوکی استخوان در سطح جهان در حال افزایش است و انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰، ۳۲ درصد افزایش یابد.
الیویرا میافزاید: «هدف ما ارائه شواهد علمی است که نشان میدهد این فیبرها ممکن است یک عامل محیطی قابل کنترل باشند که میتواند بخشی از افزایش پیشبینیشده شکستگی استخوان را توضیح دهد.»
این مطالعه در Osteoporosis International ۶۲ منتشر شده است.
منبع: Medical Express