رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری اعضای سه باند که با تبلیغات دروغین در فضای مجازی از ۳۲۰ نفر از شهروندان در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین سلیمانی رئیس پلیس فتا فارس اظهار کرد: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگرد‌های دریافت وام و سرمایه گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان فارس قرار گرفت.

او ادامه داد: شکات مدعی شدند چندی پیش در یکی از کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام با افرادی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارز‌ها و توانایی ارائه وام‌هایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا شده و این کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از ما کرده‌اند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های ما نبوده‌اند.

این مقام سایبری گفت: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ۳ باند کلاهبرداری در این زمینه را شناسایی و ۱۱ نفر از متهمان را در شیراز و یکی از استان‌های همجوار دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمان با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سوء استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی از ۳۲۰ نفر در سراسر کشور کرده بودند، گفت: متهمان به جرم خود اقرار و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

سرهنگ سلیمانی با توجه به ورود به عصر دیجیتال به شهروندان توصیه کرد: در مواجهه با پیشنهادات دریافت شده در فضای سایبری دقت نظر داشته باشند و لازم به یادآوری است که استعلام دریافت وام، توسط بانک‌های عامل بوده و همچنین کاربران هرگز فریب اینگونه تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

او از هموطنان درخواست کرد: در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

