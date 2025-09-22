باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در این رزمایش اظهار داشت: هر ساله قبل از بازگشایی مدارس، کمیته امداد پویشی تحت عنوان جشن عاطفه ها را در راستای کمک به تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت این نهاد برگزار می کند که امسال نیز این پویش با شعار «آینده ساز باشیم» در حال برگزاری است.

باسره افزود: امروز نیز در راستای حمایت از دانش آموزان تحت حمایت و نیازمند هرمزگانی رزمایش توزیع 52 هزار بسته تحصیلی را با حضور مسئولین استانی برگزار شد که انشاالله در کمترین زمان ممکن این اقلام بین دانش آموزان نیازمند در سراسر استان توزیع می گردد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 45 هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند، تصریح کرد: این بسته های تحصیلی بین دانش آموزان پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه و دانشجویان با توجه به اقلام مورد نیاز هر مقطع تحصیلی توزیع خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه اقلام این بسته های تحصیلی شامل کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی، خودکار، پاکن، تراش ، خط کش و... می باشد. گفت: ارزش نقدی بسته‌های تحصیلی اهدایی در این رزمایش بالغ بر 38 میلیارد تومان بوده که بخش عمده ی اعتبار لازم برای تهیه این تعداد بسته های تحصیلی از منابع مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشی دیگر از محل کمک های خیرین و هم افزایی با مراکز نیکوکاری تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمک های مردمی در این پویش همچنان ادامه دارد و علاوه بر لوازم التحریر در بحث البسه دانش آموزان که مهمترین بخش کمک های مردمی است، در دست پیگیری داریم.

باسره ادامه داد: این جشن با بازگشایی مدارس نیز ادامه خواهد داشت و توسط دانش آموزان و اولیا آنان رزمایش بزرگ دیگری نیز در سطح مدارس استان با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی استان هرمزگان برگزار خواهد شد که کمک های جمع آوری شده در سطح مدارس با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش استان به دانش آموزان نیازمندی که از قبل شناسایی شده اند، اهدا خواهد شد.

آیت الله عبادی زاده،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس هم ضمن حضور در این رزمایش بر لزوم افزایش شمار مراکز نیکوکاری و فرهنگ سازی برای مشارکت مردم در کمک به نیازمندان تاکید کرد.

آیت الله عبادی زاده گفت: مردم کمک های خود را بصورت مستقیم و یا از طریق مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد به نیازمندان اهدا کنند.

محمد آشوری، استاندارهر مزگان نیز عنوان کرد: هیچ دانش آموزی نباید به علت نداشتن وسایل ضروری از تحصیل باز بماند.

آشوری افزود: حمایت از این دانش آموزان دغدغه همه ی مسئولان و از سیاست های شورای آموزش و پرورش استان است.

منبع:کمیته امداد هرمزگان