باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا شانه ساز روز دوشنبه با اشاره به چرخه توزیع داروهای تک نسخهای و هم افزایی بین دستگاهی برای تسهیل این روند، افزود: داروهای تک نسخهای در همکاری با سازمان غذا و دارو تامین و از طریق شرکت پخش (سها) در سطح داروخانهها توزیع میشود.
وی افزود: تا پیش از این، توزیع داروهای تک نسخهای در استانها انجام نمیشد، اما پس از هماهنگیهای انجام شده و در همکاری با شرکتهای تامین کننده دارو، چندین قلم داروی خاص نیز وارد چرخه توزیع داروهای تکنسخهای شده است.
شانه ساز ادامه داد: ۱۲ استان تا به امروز تحت پوشش توزیع داروهای تک نسخهای قرار گرفتهاند و روند ایجاد پوشش سراسری در تمامی استانهای کشور دنبال میشود.
به گفته وی، هدف این است تا با محوریت هلال احمر، داروهای تک نسخهای در سطح استانها به محل سکونت بیماران خاص ارسال و تحویل داده شود.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با بیان این که هلال احمر در تلاش است تا نیاز مراجعه کنندگان در حوزه داروهای خاص را به بهترین شکل برطرف کند، خاطرنشان کرد: از نخستین روز مرداد تا پایان شهریور سال جاری، اقلام ۶۲۵ نسخه مربوط به داروهای تکنسخهای توسط هلال احمر تامین شده و هیچ بیماری با دست خالی داروخانههای هلال احمر را ترک نکرده است.
منبع: هلال احمر