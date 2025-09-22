باشگاه خبرنگاران جوان؛ آئین امضای قرارداد اجاره دکل حفاری DCI-۱ میان شرکتهای دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد (DCI) و پوسکو با هدف تعامل در اجرای پروژههای بزرگ نفت و گاز در میدان گازی بلال برگزار شد.
در این مراسم که با حضور علی دقایقی مدیرعامل گروه توسعه پترو ایران، حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پترو پارس، علی خانی پور معاون مدیرعامل گروه توسعه پترو ایران، غلامحسین گل کاررگزار شد، قرارداد اجاره دکل حفاری جهت اجرای عملیات حفاری در پروژه میدان گازی بلال با شرکت پوسکو از شرکتهای زیر مجموعه گروه پترو پارس منعقد شد.
مدیران عامل دو شرکت ضمن تاکید بر لزوم ارتباط هر بیشتر بین شرکتهای توسعه پترو ایران و پترو پارس به عنوان دو بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران، تمایل خود را بر ادامه روند همکاری در اجرای هر بیشتر پروژههای فیمابین اعلام کردند.
دقایقی گفت: بر این باور هستیم که ارتباط بیشتر شرکتهای نفتی با یکدیگر، تسریع در اجرای پروژههای بزرگ این صنعت و تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
در حاشیه امضای این قرارداد مدیرعامل گروه توسعه پترو ایران اظهار داشت: در این گروه به دنبال اضافه شدن دکلهای جدید و بروز و همچنین بخشهای لجستیک و تجهیزات با فناوری روز دنیا برای اجرای بهتر و تسهیل در اجرای پروژهها در میادین مختلف نفت و گاز کشور هستیم.
میدان گازی بلال در جنوب غربی جزیره لاوان است و بر اساس این قرارداد ۳ ساله عملیات حفاری ۷ حلقه چاه توسعهای با میانگین عمق ۴۲۰۰ متر و انجام عملیات Tie Back بر روی یک حلقه چاه حفاری شده توسط دستگاه حفاری DCI۱ انجام و عملیات بهره برداری از لایههای K۱ الی K۴ در سازند کنگان صورت خواهد پذیرفت.
منبع: روابط عمومی پترو ایران