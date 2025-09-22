حذف « کمک هزینه اولاد» از مستمری بخشی از بازماندگان تأمین اجتماعی، به دلیل به‌روزرسانی اطلاعات و خروج فرزندان بالای ۱۸ سال از تکفل است.

باشگاه خبرنگاران جوان- این تغییر، به گفته مسئولان، شامل همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و تنها بخشی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازمانده را دربرگرفته است.

هزینه اولاد هیچ زن سرپرست خانواری حذف نشده است

 تغییرات اخیر ناشی از به‌روزرسانی استعلام‌ها از دستگاه‌های مرتبط بوده و در نتیجه آن، پرونده‌هایی که فرزند تحت تکفل واقعی نداشته‌اند یا فرزند بالای ۱۸ سال آنها دیگر واجد شرایط نبوده، از دریافت این مزایا حذف شده‌اند. همچنین براساس این اطلاعات هیچ زن سرپرست خانواری از این تغییر متأثر نشده است.

 راه اعتراض
 
سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد واجد شرایط، مسیر‌های مشخصی برای ثبت اعتراض در نظر گرفته است:
مرکز تماس ۱۴۲۰
تماس بدون پیش‌شماره از سراسر کشور.
ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری.
پورتال اینترنتی ۱۴۲۰ به نشانی: ۱۴۲۰.tamin.ir
ورود به پروفایل کاربری.
انتخاب گزینه «رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان».
تکمیل فرم، بارگذاری مدارک قانونی و ثبت درخواست.
مشاهده پاسخ از طریق بخش «پیگیری درخواست».

طبق اعلام سازمان، بررسی و پاسخ به این درخواست‌ها ممکن است دو تا سه هفته به طول بینجامد. همچنین شعب محلی سازمان هیچ اختیاری برای ثبت یا رسیدگی به اعتراض‌ها ندارند و مسیر قانونی تنها از طریق سامانه و مرکز تماس ۱۴۲۰ امکان‌پذیر است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
مهتاب
۱۸:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
حقوقم خیلی کم بود با حذف حق اولاد حقوقم نصف شد هفت تومن شد دختری که سنش بالای هیجده ساله چکار کنه که قسمتش نرسیده خدا راضیه تو این گرونی جای اینکه اضافه حقوق بدین حقوقا رو نصف می کنیداز حق یتیما برمیدارین حق یتیم خوردن نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا دروغ میگین.کجا هیچ زن سرپرست خانوار مناثر نشده.من با دو دختر مجرد بدون کار الان ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان از حقوقم را کم کردن.خیلی حقوق خوب و درست حسابی میدادن که با این وضع گرانی بجای افزایش کمش هم کردن.این ظلم را پیش کی ببریم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تامین اجتماعی هم دزد سر گردنه شده . 6 ماهه افزایش حقوق فروردین را نریخته .
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
طبق قانون، دختر اگر ازدواج نکرده باشه و شغلی نداشته باشه می تونه از حقوق پدر استفاده کنه. این کم کردن از حقوق، غیرقانونی است و من و خواهرم هم اعتراض کرده ایم. من یک ساله مریض شده ام و دائم در حال پیگیری بیماری ام هستم. از تیرماه تا الان سه دوره فیش های واریزی برای آزمایش هام رو هم داده ام به آتیه سازان ولی هیچ خبری نیست. می گن تامین اجتماهی هر 6 ماه یکبار برای ما پول واریز می کنه. ماشاء الله به تامین اجتماعی با این وضع خدمت رسانی اش. من که راضی نیستم. تازه از حقوق مون هم 3 میلیون و 400 کم کرده اند. خیلی زیاد می دهند، کم هم می کنند.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۵۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هدف همشون تیغ زدن مردم هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
به جای اینکه جلوی اختلاس ها رو بگیرن باز افتادن به جون طبقه کارگر و مستضعفان
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مادر من سرپرست خانوار هستن و خواهر مجرد و غیر شاغل دارم که براش 1700 میریختن! و این ماه دیگه نریختن! پس به دروغ نگین زنان سرپرست تاثیر نپذریفتن!
۰
۱۸
پاسخ دادن
