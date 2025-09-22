باشگاه خبرنگاران جوان- این تغییر، به گفته مسئولان، شامل همه بازنشستگان و مستمریبگیران نمیشود و تنها بخشی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازمانده را دربرگرفته است.
هزینه اولاد هیچ زن سرپرست خانواری حذف نشده است
تغییرات اخیر ناشی از بهروزرسانی استعلامها از دستگاههای مرتبط بوده و در نتیجه آن، پروندههایی که فرزند تحت تکفل واقعی نداشتهاند یا فرزند بالای ۱۸ سال آنها دیگر واجد شرایط نبوده، از دریافت این مزایا حذف شدهاند. همچنین براساس این اطلاعات هیچ زن سرپرست خانواری از این تغییر متأثر نشده است.
راه اعتراض
سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد واجد شرایط، مسیرهای مشخصی برای ثبت اعتراض در نظر گرفته است:
مرکز تماس ۱۴۲۰
تماس بدون پیششماره از سراسر کشور.
ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری.
پورتال اینترنتی ۱۴۲۰ به نشانی: ۱۴۲۰.tamin.ir
ورود به پروفایل کاربری.
انتخاب گزینه «رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان».
تکمیل فرم، بارگذاری مدارک قانونی و ثبت درخواست.
مشاهده پاسخ از طریق بخش «پیگیری درخواست».
طبق اعلام سازمان، بررسی و پاسخ به این درخواستها ممکن است دو تا سه هفته به طول بینجامد. همچنین شعب محلی سازمان هیچ اختیاری برای ثبت یا رسیدگی به اعتراضها ندارند و مسیر قانونی تنها از طریق سامانه و مرکز تماس ۱۴۲۰ امکانپذیر است.