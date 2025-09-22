کارگران اسکله در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه، دسترسی به بندر جنوا ایتالیا را مسدود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارگران اعتصاب‌کننده اسکله روز دوشنبه، به عنوان بخشی از اعتراضات علیه حمله اسرائیل به غزه، جاده‌های دسترسی به بندر جنوا در شمال ایتالیا را مسدود کردند.

خدمات حمل و نقل نیز در پی اعتصاب‌هایی که توسط گروهی از اتحادیه‌ها در همبستگی با مردم فلسطین فراخوانده شده بود، با اختلال مواجه شد و تعدادی از مدارس در سراسر ایتالیا تعطیل شدند.

در جنوا در شمال غربی ایتالیا، برخی از معترضان در تجمعات صبحگاهی در اطراف بندر، پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. در پایین ساحل، در شهر لیورنو در توسکانی، ورودی بندر توسط کارگران معترض مسدود شد.

کارگران اسکله ایتالیایی می‌گویند که به دنبال جلوگیری از استفاده ایتالیا به عنوان پایگاهی برای انتقال سلاح و سایر تدارکات به اسرائیل هستند که در حال جنگ در غزه است.

ریکی، یکی از معترضان در جنوا از گروهی به نام «انجمن کارگران بندر خودمختار» گفت: «مردم فلسطین همچنان درس دیگری از عزت و مقاومت به ما می‌دهند.» وی افزود: «ما از آنها یاد می‌گیریم و سعی می‌کنیم سهم خود را انجام دهیم.»

تظاهرات‌هایی برای بسیاری از شهر‌های ایتالیا در اواخر روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

خدمات قطار‌های منطقه‌ای به رم به دلیل اعتصابات با تأخیر و لغو مواجه شد، اما قطار زیرزمینی مترو به طور عادی کار می‌کرد. بیشتر خطوط مترو در میلان، پایتخت مالی ایتالیا، نیز فعال بودند.

خطوط هوایی تحت تأثیر قرار نگرفتند. دولت راست‌گرای ایتالیا به نخست وزیر جورجیا ملونی، حامی سنتی اسرائیل در اروپاست، اما در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در داخل ائتلاف به دلیل عملیات نظامی بی‌وقفه در غزه افزایش یافته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، حامیان فلسطین
