باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان گفت: شهرستان جهرم دارای دو مجموعه صنعتی فعال شامل شهرک صنعتی جهرم با مساحت ۳۹ هکتار و ناحیه صنعتی کوثر با ۶۷ هکتار مساحت است که تاکنون در آنها ۸۴ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده و برای بیش از ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

او، بر ضرورت تلاش شرکت خدماتی به منظور استفاده بهینه از تصفیه خانه تأکید کرد و افزود: اجرای بهینه فرآیندهای تصفیه و استفاده از پساب خروجی در فضای سبز شهرک، علاوه بر کاهش مصرف آب، نقش مهمی در حفظ پایدار محیط زیست خواهد داشت.

برنهاد همچنین با بیان اینکه تخصیص آب پایدار برای صنایع غذایی و تبدیلی شهرستان ضروری است، گفت: تأمین آب از سد سلمان فارسی یکی از نیازهای اساسی شهرک صنعتی جهرم است و در این زمینه همکاری شرکت آب منطقه‌ای فارس مورد انتظار است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه جهرم را یکی از قطب‌های کشاورزی استان فارس در تولید مرکبات و خرما دانست و اظهار داشت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین سردخانه‌های مدرن در شهرک صنعتی جهرم، ضمن ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی پایدار و رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ناحیه صنعتی کوثر تأکید کرد: طرح توسعه این ناحیه از طریق الحاق اراضی مجاور در دستور کار قرار گرفته و با جدیت از مسیرهای قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

برنهاد در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار در ناحیه صنعتی کوثر خبر داد و گفت: با اجرای خط انتقال جدید به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان، دو مگاوات برق به شبکه تزریق خواهد شد و مشکل قطعی برق این ناحیه رفع می‌شود.

منبع: شهرک های صنعتی فارس