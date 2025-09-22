مجموعه انیمیشن «چهل شاهد» که با تکنیک کمیک‌موشن ساخته شده، روایتی تصویری از زندگی تا شهادت ۴۰ شهید شاخص انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه انیمیشن «چهل شاهد» که با تکنیک کمیک‌موشن و به همت مرکز پویانمایی صبا و تهیه کنندگی محمدعلی صفورا ساخته شده، روایتی تصویری از زندگی تا شهادت ۴۰ شهید شاخص انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

این اثر با هدف معرفی سبک زندگی، سلوک اخلاقی، ولایت‌مداری، تخصص و دلاوری شهدا، با مشاوره ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تولید شده و در شش فصل به معرفی شهدای والامقام از دفاع مقدس تا مدافعان حرم و شهدای هسته‌ای می‌پردازد. در این روایت تصویری، شهیدانی چون محمدابراهیم همت، محمد جهان‌آرا، سید مرتضی آوینی، عبدالرسول برونسی، حسن باقری، حسین همدانی، محسن حججی و سردار شهید قاسم سلیمانی به‌عنوان الگوهای ماندگار معرفی می‌شوند.

از میان این مجموعه، قسمت ویژه مربوط به شهید حسن باقری، نابغه اطلاعات و عملیات در دوران دفاع مقدس، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

