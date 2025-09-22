باشگاه خبرنگاران جوان - موج پلمب و تعطیلی کافههای متخلف در پایتخت در حالی ادامه دارد که طی روزهای اخیر چند واحد صنفی به دلیل عرضه مشروبات الکلی و برگزاری پارتیهای مختلط برای همیشه تعطیل و متصدیان آنها بازداشت شدهاند.
در تازهترین اقدام، کافه «بارون» به دلیل عرضه مشروبات الکلی و ایجاد محیطی ناسالم پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شد. پیشتر نیز کافهرستوران «کاریز» در بوستان نهجالبلاغه به دلیل تخلفات گسترده از جمله سرو مشروبات الکلی، برهنگی و برگزاری پارتی مختلط برای همیشه تعطیل شد و دو کافه «بانیچو» و «سوئیت لانژ» نیز به علت تخلفات عمده پلمب شدند.
این روند برخورد قاطع با متخلفان، پاسخی است به مطالبه جدی مردم که بارها در قالب پویشهای مردمی در سامانه «فارس من» خواستار مقابله بیامان با هنجارشکنیها در کافهها و رستورانها شده بودند.
علی صالحی، دادستان تهران، در نشست ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان اتحادیههای کافی شاپها، رستورانها و نیروی انتظامی هشدار داد: «در صورت بروز هرگونه تخلف هنجارشکنانه، ابتدا متصدی واحد بازداشت خواهد شد و سپس واحد صنفی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.»
در همین حال، علی زعفری، نایبرئیس اتحادیه کافهشاپهای تهران، نیز در واکنش به حواشی اخیر گفت: «اخیراً پدیدهای نوظهور در حال شکلگیری است که هیچ سنخیتی با فضای کافه ندارد. رقص، آواز و مهمانیهای پرزرقوبرق در شأن محیط کافه نیست. کافه باید همان محیط آرامش و نوشیدن قهوه باقی بماند.»