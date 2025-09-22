۶۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به دانش آموزان ۳ شهر جنوب آذربایجان شرقی اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - محمد قادری مسئول خیریه نیکان کاوه مراغه گفت: همزمان با بازگشایی مدارس بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان شهر‌های مراغه، بناب و ملکان اهدا شد.

 قادری افزود: ارزش هر یک از این بسته‌ها شامل کیف مدرسه و اقلام نوشت افزار به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: بسته‌های تحصیلی در روستا و محله محروم این شهر‌ها به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد است.

به گفته مسئول خیریه نیکان کاوه مراغه بسته‌های تحصیلی برای دانش آموزان این شهر‌ها برای پنجمین سال تهیه و اهدا می‌شود.

قادری افزود: خیریه نیکان کاوه زیر نظر مجموعه کارخانه‌های گروه کاوه در زمینه انجام امورات خیریه در آیین‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی فعالیت می‌کند.

