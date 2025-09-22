همزمان با فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ازآمادگی تامین برق پایدار و اجرای طرح‌های گسترده ایمنی شبکه برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق پایتخت با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، از اجرای گسترده برنامه‌های ایمنی و پایداری در شبکه برق کلانشهز تهران خبر داد و با بیان اولویت داشتن امنیت و سلامت دانش‌آموزان گفت: با اجرای گسترده "طرح پاک" سطح مناطق ۲۲گانه برق شهر تهران در آستانه مهرماه، تمامی نقاط ناایمن شبکه برق شناسایی و به‌طور کامل رفع عیب شده است تا فرزندانمان بتوانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از خطرات احتمالی ناشی از شبکه های برق، مسیر تحصیل و آموزش خود را دنبال کنند.

ناظریان در ادامه سخنان خود افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین پایدار و مطمئن برق مدارس اندیشیده است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حاضر شوند و محیطی ایمن و مساعد برای رشد علمی آنان فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بر آن است که خانواده‌ها و جامعه آموزشی کشور اطمینان داشته باشند که شبکه برق شهر تهران همگام با سایر بخش های فعال جامعه در خدمت توسعه علمی فرزندان این سرزمین است.

منبع: شرکت توزیع برق تهران بزرگ
برچسب ها: تولید برق ، تامین برق
خبرهای مرتبط
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان قم با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور
سربیشه، نخستین شهرستان انرژی سبز در شرق کشور
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
آخرین اخبار
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود