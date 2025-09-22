باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق پایتخت با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، از اجرای گسترده برنامه‌های ایمنی و پایداری در شبکه برق کلانشهز تهران خبر داد و با بیان اولویت داشتن امنیت و سلامت دانش‌آموزان گفت: با اجرای گسترده "طرح پاک" سطح مناطق ۲۲گانه برق شهر تهران در آستانه مهرماه، تمامی نقاط ناایمن شبکه برق شناسایی و به‌طور کامل رفع عیب شده است تا فرزندانمان بتوانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از خطرات احتمالی ناشی از شبکه های برق، مسیر تحصیل و آموزش خود را دنبال کنند.

ناظریان در ادامه سخنان خود افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین پایدار و مطمئن برق مدارس اندیشیده است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حاضر شوند و محیطی ایمن و مساعد برای رشد علمی آنان فراهم باشد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بر آن است که خانواده‌ها و جامعه آموزشی کشور اطمینان داشته باشند که شبکه برق شهر تهران همگام با سایر بخش های فعال جامعه در خدمت توسعه علمی فرزندان این سرزمین است.