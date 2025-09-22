مالت رسماً کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر نخست وزیری مالت اعلام کرد که این کشور روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد و به گروهی از کشور‌ها در این اقدام خواهد پیوست.

انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال همگی روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که با هدف ترویج راه حل دو دولتی برای پایان دادن به جنگ در غزه انجام می‌شود. انتظار می‌رود فرانسه و چندین کشور دیگر نیز روز دوشنبه همین تصمیم را بگیرند.

رابرت آبلا، نخست وزیر مالت ابتدا در ماه مه از برنامه‌های خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد، اما کنفرانس سازمان ملل بعداً به تعویق افتاد.

این جزیره مدیترانه‌ای اتحادیه اروپا سابقه حمایت از آرمان‌های فلسطینیان را دارد و از تلاش‌ها برای راه‌حل دو دولتی حمایت کرده است، در حالی که روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل حفظ کرده است.

همسر یاسر عرفات، رهبر سابق سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) چندین سال در این جزیره زندگی می‌کرد.

آبلا اواخر روز یکشنبه در یک پست فیسبوکی از تحویل محموله آرد اهدایی مالت به غزه «در آستانه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط مالت» استقبال کرد.

او گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین «تاریخی» است و مالت همچنان به دستیابی به صلح در منطقه متعهد است.

منبع: رویترز