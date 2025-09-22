مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: با همکاری پیمانکاران خدمات حمل‌ونقل در آغاز سال تحصیلی بهبود می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود لطفی نشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با پیمانکاران حوزه تعمیرات، نگهداری و خدمات در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شد.

این نشست با هدف شناسایی نیازها، رفع موانع و تسریع در بهبود کیفیت خدمات و ارتقای تجربه مسافران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت و پیمانکاران اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی، طبق سنوات گذشته، یکی از مقاطع حساس در ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مشترک، سطح خدمات‌رسانی به مسافران ارتقا یابد.

وی افزود: شناسایی نیاز‌های فوری و رفع مشکلات موجود در بخش‌های تعمیرات، نگهداری و خدمات، از اولویت‌های اصلی شرکت در این مقطع زمانی است و تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر ویژه، رضایت‌مندی و تجربه مطلوب سفر برای مسافران، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان تأمین گردد.

در ادامه این نشست، پیمانکاران حاضر به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند و بر همکاری همه‌جانبه برای ارائه خدمات پایدار و ایمن تأکید کردند. همچنین مقرر شد موارد و مشکلات مطرح‌شده توسط پیمانکاران، از سوی معاونت‌های مربوطه شرکت بررسی و اقدامات لازم انجام شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی و فراهم کردن شرایط سفر ایمن، راحت، باکیفیت و همراه با ارتقای تجربه مسافر است تا شهروندان در سال تحصیلی جدید از خدمات مترو بیشترین بهره‌مندی را داشته باشند.

منبع: مهر

برچسب ها: مترو ، بازگشایی مدارس
