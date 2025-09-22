نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، نشان از رشد منفی ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۲.۷ همت با نفت و یک هزار و ۸۰۶.۴ همت بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲ هزار و ۴۳۰.۲ همت و بدون نفت یک هزار و ۸۱۴.۳ همت بوده که نشان از رشد منفی ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۴ درصدی محصول ناخالص داخلِ بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۷، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۰.۳ و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی است.

منبع: مرکز آمار ایران

برچسب ها: مرکز آمار ایران ، رشد اقتصادی
