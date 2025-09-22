همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، دادستان تهران از اعطای مرخصی سه‌روزه به بیش از ۴ هزار نفر از مددجویان زندانی واجد شرایط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: پیرو بازدید‌های میدانی از مجموعه زندان‌های استان تهران و در نظر گرفتن شرایط خاص خانواده‌های زندانیان، با اعطای مرخصی سه‌روزه به مادران و پدران زندانی دارای فرزند محصل موافقت شد.

وی افزود: در این زمینه، بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان واجد شرایط، مشمول این ارفاق قانونی شدند که این اقدام موجی از رضایتمندی و شادی را در میان مددجویان، به‌ویژه در ندامتگاه نسوان، به همراه داشت.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: این اقدام در جهت حمایت از نهاد خانواده و تسهیل حضور والدین زندانی در کنار فرزندان دانش‌آموزشان همچنین در راستای کرامت انسانی و اصلاحی قوه قضاییه و با هدف تقویت پیوند‌های خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اتخاذ شده است.

برچسب ها: دادستان تهران ، مرخصی زندانیان ، اول مهر
خبرهای مرتبط
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
خرید لوازم‌التحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال