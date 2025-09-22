باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: پیرو بازدید‌های میدانی از مجموعه زندان‌های استان تهران و در نظر گرفتن شرایط خاص خانواده‌های زندانیان، با اعطای مرخصی سه‌روزه به مادران و پدران زندانی دارای فرزند محصل موافقت شد.

وی افزود: در این زمینه، بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان واجد شرایط، مشمول این ارفاق قانونی شدند که این اقدام موجی از رضایتمندی و شادی را در میان مددجویان، به‌ویژه در ندامتگاه نسوان، به همراه داشت.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: این اقدام در جهت حمایت از نهاد خانواده و تسهیل حضور والدین زندانی در کنار فرزندان دانش‌آموزشان همچنین در راستای کرامت انسانی و اصلاحی قوه قضاییه و با هدف تقویت پیوند‌های خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اتخاذ شده است.