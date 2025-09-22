برف و باران در آستانه فصل هزار رنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0648 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n