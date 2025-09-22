باشگاه خبرنگاران جوان - قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و زمان آغاز فعالیت مدارس استان مازندران تغییر یافت.

او افزود: از فردا اول مهرماه، ساعات کاری ادارات و بانک‌های استان روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود. همچنین در روز‌های پنج‌شنبه، کارمندان از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ در محل کار حضور خواهند داشت.

قاسمی طوسی با بیان اینکه زمان آغاز فعالیت مدارس نیز به‌روزرسانی شده است، گفت: مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح و مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران