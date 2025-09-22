باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رای بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران را صادر کرد و آبی‌های خوزستان یک جلسه قطعی از حضور هواداران خود در بازی‌های خانگی محروم شد. همچنین رامین رضاییان یک جلسه قطعی از همراهی تیم خود محروم شد.

تخلفات بوحمدان، مجدم، ساعدی از تیم استقلال خوزستان و همچنین رضائیان، بنی مالک و تیم استقلال به شرح زیر است:

رای تخلفات تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان به شرح زیر است:

رای تخلف محمد شریفی بازیکن تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:

رای تخلف تیم شمس آذر مقابل تیم پیکان به شرح زیر است:

رای تخلفات رسول خطیبی و باشگاه مس رفسنجان و همچنین تیم ذوب آهن به شرح زیر است:

رای تخلفات زارع، حسنی صفت، جلالی و تیم ملوان و همچنین تیم چادر ملو به شرح زیر است: