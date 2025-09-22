کمیته انضباطی رای بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رای بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران را صادر کرد و آبی‌های خوزستان یک جلسه قطعی از حضور هواداران خود در بازی‌های خانگی محروم شد. همچنین رامین رضاییان یک جلسه قطعی از همراهی تیم خود محروم شد.

تخلفات بوحمدان، مجدم، ساعدی از تیم استقلال خوزستان و همچنین رضائیان، بنی مالک و تیم استقلال به شرح زیر است: 

 

رای تخلفات تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان به شرح زیر است: 

رای تخلف محمد شریفی بازیکن تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:

رای تخلف تیم شمس آذر مقابل تیم پیکان به شرح زیر است:

رای تخلفات رسول خطیبی و باشگاه مس رفسنجان و همچنین تیم ذوب آهن به شرح زیر است:

رای تخلفات زارع، حسنی صفت، جلالی و تیم ملوان و همچنین تیم چادر ملو به شرح زیر است:

آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
رایزنی تاج برای دیدار تیم‌های ایران و مکزیک
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
