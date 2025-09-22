باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ، تمهیدات پلیس راهور در مورد بازگشایی مدارس و نحوه نظارت بر سرویس مدارس را تشریح کرد.
وی با اشاره به احتمال استفاده برخی سرویسهای مدارس از پلاک مخدوش برای ورود به طرح ترافیک یا مناطق کنترل آلودگی، تأکید کرد: اگر اولیای دانشآموزان یا رانندگان سرویسها بهدلیل نداشتن مجوز یا طرح ترافیک اقدام به دستکاری پلاک کنند، مرتکب جرم شدهاند و با برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد.
برخورد میدانی پلیس در اطراف مدارس
سرهنگ کشیر با بیان اینکه نظارت پلیس در اطراف مدارس ۱۰۰ درصدی است، گفت: از ۴۴۹۰ مدرسه موجود در تهران، ۲۹۹ مدرسه مهم که در کنار معابر بزرگراهی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی و شهید صدر و… وجود دارد که تحت پوشش مستقیم پلیس راهور هستند. همکاران من از ابتدای صبح در معابر اطراف مدارس حضور دارند و به محض مشاهده پلاک مخدوش، خودرو را متوقف و به پارکینگ منتقل میکنند.
وی افزود: تمامی دوربینهای نصبشده در معابر اصلی و فرعی شهر، بهصورت شبانهروزی توسط کارشناسان مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور رصد و پایش میشوند. این رصد مداوم به پلیس این امکان را میدهد که به محض مشاهده هرگونه تخلف، موضوع فوراً به نزدیکترین تیم گشتی اعلام شده و ضمن توقیف وسیله نقلیه، مطابق مقررات با متخلف برخورد قانونی انجام شود.
پلاک مخدوش، پوششی برای جرم و سرقت
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بسیاری از مجرمان و سارقان برای انجام اقدامات مجرمانه از پلاکهای دستکاریشده مخدوش به جهت رسیده به اهداف شوم خودشان استفاده میکنند تا قابل شناسایی نباشند؛ بنابراین هرگونه دستکاری در پلاک تهدیدی برای امنیت جامعه است و باید با آن بهشدت برخورد شود.
توصیههای فنی و ایمنی به رانندگان سرویس مدارس
سرهنگ کشیر در پایان به رانندگان سرویسهای مدارس توصیه کرد: پیش از سوار کردن دانشآموزان، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند. هرگونه نقص فنی میتواند به حادثهای جبرانناپذیر منجر شود.
معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ تاکید کرد: رانندگان سرویسهای مدارس فقط به اندازه ظرفیت مندرج در کارت شناسایی خودرو مجاز به سوار کردن دانشآموز هستند. اگر بیش از ظرفیت اقدام به جابهجایی کنند، پلیس موظف است برخورد قانونی کرده و اعمال قانون انجام دهد.
مدیریت زمان برای جلوگیری از تخلفات خطرناک
وی با اشاره به معضل تأخیر در رسیدن به مدارس گفت: برخی رانندگان به دلیل نداشتن برنامهریزی مناسب، در مسیر چند مدرسه تأخیر میکنند و برای جبران زمان، ممکن است دست به تخلفات خطرناکی مانند سرعت غیرمجاز یا عبور از چراغ قرمز بزنند. این تخلفات تهدیدی جدی برای جان دانشآموزان است.
دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
سرهنگ کشیر تأکید کرد: رانندگان فاقد برچسب سرویس مدرسه باید هرچه سریعتر با مراجعه به سازمان تاکسیرانی، نسبت به دریافت مجوز لازم اقدام کنند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.
