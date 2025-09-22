باشگاه خبرنگاران جوان- سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در کابل با هیئت رهبری گروه شرکت‌های تخصصی افغان ایونت و افغان تراول دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف بر اشتراک نهادهای علمی، آکادمیک، دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نخستین نمایشگاه تخصصی افغان ساینس در کشور تأکید کردند.

به گفته مقامات، اهمیت ملی و بین‌المللی این نمایشگاه و نقش حضور ایرانی‌ها در آن مورد بحث قرار گرفت.

همچنین، پیشنهادهایی برای برگزاری رویدادهای علمی-فرهنگی مشترک و افزایش تعاملات میان نخبگان دو کشور مطرح شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای عملیاتی کردن آن‌ها انجام شود.

نخستین نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغان ساینس با تمرکز بر موضوعات علمی، تحصیلی، آکادمیک، نوآوری و دانش‌بنیان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور در کابل برگزار خواهد شد.