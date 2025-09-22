پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کمک هزینه اولاد بازماندگان، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کمک هزینه اولاد بازماندگان، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه به حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی

چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟



حذف « کمک هزینه اولاد» از مستمری بخشی از بازماندگان تأمین اجتماعی، به دلیل به‌روزرسانی اطلاعات و خروج فرزندان بالای ۱۸ سال از تکفل است.



