پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کمک هزینه اولاد بازماندگان، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کمک هزینه اولاد بازماندگان، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه به حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات کمک هزینه اولاد بازماندگان، در لینک زیر مشاهده کنید.

چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟

حذف « کمک هزینه اولاد» از مستمری بخشی از بازماندگان تأمین اجتماعی، به دلیل به‌روزرسانی اطلاعات و خروج فرزندان بالای ۱۸ سال از تکفل است.

 

برچسب ها: مستمری بگیران ، سازمان تامین اجتماعی ، سوژه خبری
