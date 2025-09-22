دادستان کل کشور گفت: مستندسازی خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و طرح شکایت‌های کیفری و حقوقی علیه رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است و تاکنون ۱۵ پرونده کیفری و بیش از ۳۰ دادخواست حقوقی ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از پیگیری‌های حقوقی و قضائی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: پیگیری‌های حقوقی و قضائی دادستانی کل کشور در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزه‌های مستندسازی خسارات وارده، طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل کشور و همچنین طرح دعوی در مراجع بین‌المللی، در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در مقوله طرح شکایت کیفری از رژیم صهیونیستی که از همان روز‌های نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد، هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در حال رسیدگی در دادسرای بین‌الملل تهران است؛ در موضوع طرح دعوی حقوقی در دادگستری تهران نیز تاکنون بیش از ۳۰ مورد دادخواست ثبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: در مقوله مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا امروز ۸۰ درصد کارشناسی‌ها و مستندسازی‌ها نسبت به اماکن شخصی خسارت‌دیده‌ی تهران، انجام شده است؛ همچنین کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده به اماکن فراجا، مراجع نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندان‌ها نیز به صورت صددرصدی صورت گرفته است.

دادستان کل کشور ضمن تقدیر از عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: گزارشات مربوط به این کارشناسی‌ها، طی هفته گذشته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین آمار‌ها و نتایج پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم» در ماه‌های محرم و صفر امسال پرداخت و گفت: در جریان پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، ۱۰۱ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، نزدیک به سه هزار نفر از زندان آزاد شدند و هزار و ۶۱۸ نزاع دسته‌جمعی نیز منتهی به صلح و سازش شد؛ مجموعاً چهار هزار و ۶۴۹ نفر مشمول این پویش شدند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: به موجب پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم»، تنها در استان مازندران ۹۹۷ نفر از زندان آزاد شدند، در استان خوزستان ۴۷ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند و ۱۱۰۳ نزاع دسته جمعی در استان چهارمحال و بختیاری نیز به سازش ختم شد.

منبع: مهر

برچسب ها: دادستان کل کشور ، قوه قضاییه
