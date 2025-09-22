سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در نشست پس از بازی مقابل امارات گفت ما محکوم به بهترین بودن هستیم، چون ایرانیم و باید از اعتبار فوتسال کشورمان در قاره کهن دفاع کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران امروز (دوشنبه) در چارچوب دومین دیدار از مقدماتی جام ملتهای آسیا با ۱۰ گل امارات را شکست داد. وحید شمسایی پس از این دیدار گفت: ما یک تیم جوان شده هستیم برای همین مدام در این بازی دست به تغییر تاکتیک و بازیکن میزدیم تا جوانترها بتوانند فرصت بیشتری برای نمایش کیفیتشان پیدا کنند. از نتیجه و کیفیت بازی راضی هستم و به بازی با مالزی فکر میکنم.
او گفت: قطعاً مقابل مالزی هم با تمام وجود بازی میکنیم. این یک رقابت رسمی است و ما حق لغزش نداریم. میدانیم مالزی در این دیدار حمایت تماشاگرانش را خواهد داشت، اما با احترام تمام به میزبان مسابقات، رویکرد ما بازی با تمام قدرت است.
سرمربی تیم ملی فوتسال با تاکید مجدد بر عدم هماهنگ بودن توپ و زمین بازی گفت: من حرف نشست قبلی را تکرار میکنم، این توپ با این زمین هماهنگ نیست و به قول فوتسالیها مدام پله میشود. این موضوع کار را برای بازیکن موقع لمس توپ مشکل میکند، امیدوارم در مرحله نهایی جام ملتها در اندونزی ما با این شرایط مواجه نشویم.
تیم ملی فوتسال ایران که با این دو پیروزی صعود خود را به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ اندونزی نهایی کرده است روز چهارشنبه در سومین دیدار به مصاف مالزی میزبان میرود.