باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سه شب متفاوت برای مردم در شهر رویاهای اصفهان + فیلم

سه شب خاص برای کودکان و نوجوانان اصفهانی که پای خاطره ایی ماندگار نشسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران با حضور ۴۰ هزار نفر از هموطنان اصفهانی به اوج خود رسید.

 

مطالب مرتبط
سه شب متفاوت برای مردم در شهر رویاهای اصفهان + فیلم
young journalists club

اصفهانی‌ها لجباز هستند؟ + فیلم

سه شب متفاوت برای مردم در شهر رویاهای اصفهان + فیلم
young journalists club

توضیحات استاندار اصفهان درباره فرونشست‌ها + فیلم

سه شب متفاوت برای مردم در شهر رویاهای اصفهان + فیلم
young journalists club

فرونشست زمین تهدید جدی برای مردم! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم
۱۸۵۵

نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم
۱۳۲۵

عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
۱۲۲۰

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم
۱۰۴۴

میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم
۸۵۱

گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.