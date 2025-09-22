رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فومن از غرقابی ۴ پل آبنما در این شهرستان خبر داد.

عباس حمزه پور، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فومن گفت: در پی بارش شدید باران و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، پل‌های آبنمای روستا‌های زیده، شکالگوراب، خطیب گوراب و گوراب پس این شهرستان دچار غرق آبی شده است.

او افزود: اهالی این روستا‌ها می‌توانند از راه‌های دسترسی همجوار تردد کنند.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان و تداوم هشدار نارنجی تا صبح فردا (سه شنبه اول مهر ماه)، بارش رگباری باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در این مدت ادامه دارد و از عصر فردابه تدریج از شدت بارش باران و میزان ابر‌ها کاسته می‌شود.

منبع: صداوسیما

