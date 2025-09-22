استاندار گیلان در دیدار با نائب رئیس شورای تجارت و سرمایه گذاری ایران و پاکستان گفت: ظرفیت‌های اقتصادی استان آماده جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور ماه) در دیدار با مهدی نور محمدی، نائب رئیس شورای تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و پاکستان و هیئت همراه بر آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی با کشور پاکستان تأکید کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد، طرفین درباره راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی و صنعتی میان گیلان و پاکستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

استاندار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گیلان در حوزه‌های بندری، کشاورزی، گردشگری و صنعت، سرمایه‌گذاری گروه‌های تجاری پاکستان در این بخش‌ها را زمینه‌ساز تقویت مناسبات اقتصادی ۲ کشور دانست.

او با تأکید بر اینکه گیلان از فرصت‌های بی‌بدیل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است، افزود: تسهیل روند‌های اجرایی و حمایت از فعالیت‌های مشترک اقتصادی می‌تواند به گسترش همکاری‌های پایدار میان ۲ کشور همسایه کمک کند.

در ادامه راهکار‌های توسعه روابط دوجانبه از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌برداری از مزیت‌های استراتژیک استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

