هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس به رسمیت شناختن کشور فلسطین را جشن گرفت و پرچم خود را در لندن برافراشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس روز دوشنبه مراسم ویژه‌ای برگزار کرد که شامل برافراشتن پرچم فلسطین در لندن، یک روز پس از اعلام انگلیس مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین بود.

انگلیس روز یکشنبه به کشور‌های دیگری مانند استرالیا و کانادا پیوست که رسماً کشور فلسطین را پیش از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته به رسمیت شناختند. انتظار می‌رود در این جلسات، وضعیت اسفناک فلسطین و حمله اسرائیل به غزه مورد توجه قرار گیرد.

کی یر استارمر، نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه گفت: «امروز، برای احیای امید به صلح برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و راه‌حل دو کشوری، انگلیس رسماً کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بحران انسانی ساخته دست بشر در غزه به عمق جدیدی رسیده است. بمباران بی‌وقفه و فزاینده غزه توسط دولت اسرائیل، تهاجم هفته‌های اخیر، گرسنگی و ویرانی کاملاً غیرقابل تحمل است.»

