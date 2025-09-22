رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون ۸۳ هزار گزارش مردمی ثبت شده که بیش از ۸۰ درصد آنها رسیدگی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه با تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیری‌های صورت گرفته، قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی افزود: همچنین سامانه موضوع ماده ۳ قانون مزبور نیز توسط سازمان بازرسی طراحی و با حضور معاون اول قوه قضائیه راه‌اندازی و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. ایضاً با صدور دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضائیه، مراحل اجرایی این قانون به اتمام رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارش‌ها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.

خدائیان بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور پیش‌بینی شده که باید در بودجه سنواتی وزارت دادگستری یک ردیف مستقلی برای پرداخت پاداش گزارشگران فساد پیش‌بینی شود که درخواست ما از وزیر دادگستری، پیگیری این موضوع در بودجه سال آتی است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه اکنون حدود ۸۵ درصد از دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: امروز مراجعان حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضائی نظیر شاهدان و مجرمان و ضامنین حرفه‌ای و همچنین کارچاق‌کن‌ها، قابل شناسایی هستند.

وی با بیان اینکه امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، مقوله شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است، گفت: استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضائی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۷ برابری داشته است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارجاعات پرونده‌ها به کارشناسان به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون مجموعاً حدود ۴۰ درصد از خدمات قضائی که به مردم کشورمان ارائه می‌شود، به صورت غیرحضوری است.

منبع: مهر

برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
آخرین اخبار
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
کولیوند: هلال‌احمر با روحیه دفاع مقدس به میدان امداد و نجات می‌آید
تدوین طرح جامع آب خام به کجا رسید؟
دلایل اصلی سقط‌های عمدی/ لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید